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Откровенные наряды и целый набор наклеек на грудь: Кристина Агилера снялась в провокационной фотосессии

38-летняя Кристина Агилера поделилась с подписчиками смелыми снимками из новой фотосессии для журнала Galore. В этот раз певица практически полностью обнажилась в кадре.

В своей новой фотосессии для журнала Galore Кристина Агилера предстала в весьма дерзком образе. На нескольких снимках звезда запечатлена в ярко-розовом платье с перьями, обнажающем грудь, прикрытую лишь наклейками. Кроме того, Агилера примерила перчатки с анималистичным принтом и вещь наподобие бра, сделанную из цепей. 

Новым снимкам Агилера посвятила сразу несколько постов в своем микроблоге. В одном из них певица поблагодарила фотографа, Эллен фон Унверт, которая устроила съемку. Эллен уже не раз работала со знаменитостями — ей доводилось оформлять альбом Бритни Спирс Blackout.

  • Кристина Агилера
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    Кристина Агилера поделилась с подписчиками смелыми кадрами из своей новой фотосессии
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Кстати, в интервью изданию Кристина призналась, что ей надоело работать на телевидении. Теперь она жаждет вернуться на сцену. Агилера была наставницей шоу The Voice на протяжении шести сезонов, но решила уйти.

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30 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Кристина Агилера

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Гость 2019-05-27 19:18:00
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