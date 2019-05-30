Откровенные наряды и целый набор наклеек на грудь: Кристина Агилера снялась в провокационной фотосессии

38-летняя Кристина Агилера поделилась с подписчиками смелыми снимками из новой фотосессии для журнала Galore. В этот раз певица практически полностью обнажилась в кадре.

В своей новой фотосессии для журнала Galore Кристина Агилера предстала в весьма дерзком образе. На нескольких снимках звезда запечатлена в ярко-розовом платье с перьями, обнажающем грудь, прикрытую лишь наклейками. Кроме того, Агилера примерила перчатки с анималистичным принтом и вещь наподобие бра, сделанную из цепей.

Новым снимкам Агилера посвятила сразу несколько постов в своем микроблоге. В одном из них певица поблагодарила фотографа, Эллен фон Унверт, которая устроила съемку. Эллен уже не раз работала со знаменитостями — ей доводилось оформлять альбом Бритни Спирс Blackout.

1 2 3 ... 10 Кристина Агилера поделилась с подписчиками смелыми кадрами из своей новой фотосессии

Кстати, в интервью изданию Кристина призналась, что ей надоело работать на телевидении. Теперь она жаждет вернуться на сцену. Агилера была наставницей шоу The Voice на протяжении шести сезонов, но решила уйти.