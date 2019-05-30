Откровенные наряды и целый набор наклеек на грудь: Кристина Агилера снялась в провокационной фотосессии

В своей новой фотосессии для журнала Galore Кристина Агилера предстала в весьма дерзком образе. На нескольких снимках звезда запечатлена в ярко-розовом платье с перьями, обнажающем грудь, прикрытую лишь наклейками. Кроме того, Агилера примерила перчатки с анималистичным принтом и вещь наподобие бра, сделанную из цепей.
Новым снимкам Агилера посвятила сразу несколько постов в своем микроблоге. В одном из них певица поблагодарила фотографа, Эллен фон Унверт, которая устроила съемку. Эллен уже не раз работала со знаменитостями — ей доводилось оформлять альбом Бритни Спирс Blackout.
Кстати, в интервью изданию Кристина призналась, что ей надоело работать на телевидении. Теперь она жаждет вернуться на сцену. Агилера была наставницей шоу The Voice на протяжении шести сезонов, но решила уйти.