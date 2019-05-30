Лолита Милявская стала амбассадором любимой помады Мадонны

На днях скандально известная певица Лолита поделилась с поклонниками радостной новостью: американский косметический бренд MAC выбрал Милявскую в качестве амбассадора помады, которой пользуется Мадонна

55-летняя Лолита Милявская пользуется репутацией одной из самых эпатажных персон российского шоу-бизнеса. Она матерится на камеру, не стесняется лишних килограммов и удивляет общественность своими искренними интервью. Звезда шоу «Лолита. Без комплексов» благодаря жизнелюбию и прекрасному чувству юмора пользуется популярностью среди многочисленных фанатов.



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29 мая стало известно, что косметический бренд MAC выбрал Лолиту амбассадором помады Viva Glam. Милявская записала по этому случаю видео и рассказала о «человеческой истории» этой необычной помады.



Знакомство певицы с легендарной Viva Glam началось с подачи друга, Николая Степанова, которому посчастливилось встретиться с Мадонной. Вероятно, американская певица настолько впечатлила Николая, что тот решил привезти Лолите «тюбик помады, которой она пользовалась». Вернее, он просто купил в магазине такую же. «Тюбиком Мадонны» оказалась легендарная Viva Glam.



Лолита рассказала, что на этой помаде «не зарабатывают». Все средства от продажи бренд переводит на счета благотворительных фондов, занимающимся борьбой со СПИДом.

