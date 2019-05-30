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Красавец на миллион: как сейчас выглядит 25-летний сын Романа Абрамовича

25-летний Аркадий Абрамович — один из самых завидных женихов для девушек едва ли не всего мира. Недавно молодой человек, редко появляющийся на публике, побывал на футбольном матче и удивил всех своей изменившейся внешностью.

На днях Роман Абрамович вместе с сыном Аркадием посетил финал Лиги Европы в Баку. Многие не узнали наследника российского олигарха. Молодой человек отпустил бороду и заметно возмужал. Снимки моментально просочились в Сеть и вызвали очередную волну интереса к личности Абрамовича-младшего.

Известно, что Аркадий закончил Бостонский университет и уже давно развивает собственный бизнес. В 2015 году ему принадлежало 40% акций компании Zoltav. Известно, что молодой человек встречался с дочерью ресторатора Аркадия Новикова Сашей, однако через год пара рассталась. Сейчас девушка состоит в отношениях с Федуком.

  • Роман Абрамович, Аркадий Абрамович
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    На днях Роман Абрамович появился на футбольном матче в компании старшего сына Аркадия
    Смотреть галерею

Напомним, Аркадий — старший сын Романа Абрамовича от бывшей жены Ирины. У экс-супругов есть еще четверо общих детей: 27-летняя Анна, 24-летняя Софья, 18-летняя Арина и 16-летний Илья. 

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30 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
Теги

Роман Абрамович, Аркадий Абрамович, Софья Абрамович

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  • Борода все портит.

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