Красавец на миллион: как сейчас выглядит 25-летний сын Романа Абрамовича

На днях Роман Абрамович вместе с сыном Аркадием посетил финал Лиги Европы в Баку. Многие не узнали наследника российского олигарха. Молодой человек отпустил бороду и заметно возмужал. Снимки моментально просочились в Сеть и вызвали очередную волну интереса к личности Абрамовича-младшего.
Известно, что Аркадий закончил Бостонский университет и уже давно развивает собственный бизнес. В 2015 году ему принадлежало 40% акций компании Zoltav. Известно, что молодой человек встречался с дочерью ресторатора Аркадия Новикова Сашей, однако через год пара рассталась. Сейчас девушка состоит в отношениях с Федуком.
Напомним, Аркадий — старший сын Романа Абрамовича от бывшей жены Ирины. У экс-супругов есть еще четверо общих детей: 27-летняя Анна, 24-летняя Софья, 18-летняя Арина и 16-летний Илья.