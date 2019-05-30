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Брат Меган Маркл пожаловался, что она сломала ему жизнь

Cводный брат Меган Маркл утверждает, что опустился на «самое дно» своей жизни после того, как его сестра стала герцогиней.

На днях Томас Маркл-младший пожаловался, что из-за популярности Меган он и сам невольно стал публичной персоной. Это привело к тому, что семья Томаса даже осталась без дома, поскольку никто не желает быть его арендодателем. Маркл-младший рассказал, что последние два месяца он живет в гостиничном номере в Орегоне со своей невестой Дарлин, ее сыном и двумя собаками. Он раскритиковал Меган за то, что та совсем не поддержала его.

«Это самое дно моей жизни. Проживание в маленьком гостиничном номере уже сказывается на Дарлин и ее сыне — на всех нас. Это очень неудобно и дорого, мы не знаем, как сможем себе это позволить. Страшно иметь такое неопределенное будущее», — рассказал Томас в интервью The Sun.

Впрочем, бывший арендодатель Маркла назвал его «опустившимся человеком» и обвинил в невозврате долгов. Он назвал оправдания Томаса ложью. Кстати, уже после свадьбы Меган и принца Гарри выяснилось, что Маркл-младший был арестован за угрозы бывшей жене в 2017 году. Затем он обвинил прессу в том, что теперь известен как «сумасшедший брат Меган».

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30 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Пусть найдет себе какое-нибудь занятие наконец.

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