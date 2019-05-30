Влад Соколовский прокомментировал слухи о своей попытке соблазнить Марьяну Ро

На дня Марьяна Ро стала гостей нового выпуска программы Насти Ивлеевой Agentshow. Во время беседы юная звезда заявила, что ранее ей оказывал знаки внимания Влад Соколовский.
Знаменитость сообщила, что Соколовский писал ей непристойные сообщения в соцсетях, а позже, не дождавшись ответа на них, удалял компрометирующие послания.
Новость получила бурное обсуждение в Сети. Отреагировал на признание девушки и сам Влад Соколовский, посвятив данному факту свой новый пост в Инстаграме.
Исполнитель сообщил, что не принимает близко к сердцу скандальные слухи о своей персоне, которые то и дело появляются в интернете. Однако Соколовский не упомянул, действительно ли он симпатизировал юной знаменитости.
Напомним, Влад Соколовский был несколько лет женат на Рите Дакоте, которая в 2017-м родила ему дочь Мию. В прошлом году певица решила развестись с супругом, узнав о его многочисленных изменах.