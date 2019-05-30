Влад Соколовский прокомментировал слухи о своей попытке соблазнить Марьяну Ро

Недавно блогерша Марьяна Ро заявила, что в прошлом ее расположения пытался добиться Влад Соколовский. Певец незамедлительно отреагировал на слова девушки.

Марьяна Ро

На дня Марьяна Ро стала гостей нового выпуска программы Насти Ивлеевой Agentshow. Во время беседы юная звезда заявила, что ранее ей оказывал знаки внимания Влад Соколовский.

Если верить словам Марьяны, в то время певец еще был женат на Рите Дакоте.

Знаменитость сообщила, что Соколовский писал ей непристойные сообщения в соцсетях, а позже, не дождавшись ответа на них, удалял компрометирующие послания.

Влад Соколовский

Новость получила бурное обсуждение в Сети. Отреагировал на признание девушки и сам Влад Соколовский, посвятив данному факту свой новый пост в Инстаграме.

«В очередной раз украшаю новостные ленты своим демонизированным образом. Нашли, блин, вечного злодея», — написал Влад (орфография и пунктуация автора сохранены).

Исполнитель сообщил, что не принимает близко к сердцу скандальные слухи о своей персоне, которые то и дело появляются в интернете. Однако Соколовский не упомянул, действительно ли он симпатизировал юной знаменитости.

1 2 3 ... 10 Влад Соколовский прокомментировал слухи о своей симпатии к Марьяне Ро

Напомним, Влад Соколовский был несколько лет женат на Рите Дакоте, которая в 2017-м родила ему дочь Мию. В прошлом году певица решила развестись с супругом, узнав о его многочисленных изменах.