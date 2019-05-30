Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Влад Соколовский прокомментировал слухи о своей попытке соблазнить Марьяну Ро

Недавно блогерша Марьяна Ро заявила, что в прошлом ее расположения пытался добиться Влад Соколовский. Певец незамедлительно отреагировал на слова девушки. 
Марьяна Ро
Марьяна Ро

На дня Марьяна Ро стала гостей нового выпуска программы Насти Ивлеевой Agentshow. Во время беседы юная звезда заявила, что ранее ей оказывал знаки внимания Влад Соколовский. 

Если верить словам Марьяны, в то время певец еще был женат на Рите Дакоте. 

Знаменитость сообщила, что Соколовский писал ей непристойные сообщения в соцсетях, а позже, не дождавшись ответа на них, удалял компрометирующие послания. 

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Новость получила бурное обсуждение в Сети. Отреагировал на признание девушки и сам Влад Соколовский, посвятив данному факту свой новый пост в Инстаграме. 

«В очередной раз украшаю новостные ленты своим демонизированным образом. Нашли, блин, вечного злодея», — написал Влад (орфография и пунктуация автора сохранены)

Исполнитель сообщил, что не принимает близко к сердцу скандальные слухи о своей персоне, которые то и дело появляются в интернете. Однако Соколовский не упомянул, действительно ли он симпатизировал юной знаменитости. 

Напомним, Влад Соколовский был несколько лет женат на Рите Дакоте, которая в 2017-м родила ему дочь Мию. В прошлом году певица решила развестись с супругом, узнав о его многочисленных изменах. 

Перейти к обсуждению 2


30 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
Теги

Влад Соколовский, Рита Дакота

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Может я уже старая, но такие мальчики-спальчики не вызывают желания дикого секса. Ну вообще не возбуждает

  • Вот и мне кажется, что не е#ал он все, что движется, как расписала обиженная Дакота. Были интрижки, но не тянет он на полового гиганта. Марьяна тупо решила цену себе набить, типа смотрите какая я ох**нная, меня хотят даже женатики. Только вот если верить всем многочисленным рассказам про бабника-Соколовского, можно сделать вывод, что он готов был запихать свое хоть в продавщицу бабу Зину, а значит гордиться тут явно нечем.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-27 19:18:00
232
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
Мрачные, но рядом: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на публике
51 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.