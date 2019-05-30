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11-летний сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

30 мая зампред правительства Чечни Султан Тагаев сообщил, что 11-летний сын Рамзана Кадырова Адам принял участие в съемках сериала. Мальчик появился в одном из эпизодов сериала «Воскресший Эртугрул». 
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров довольно активно ведет свой микроблог, но вот о семье в нем практически не рассказывает.

А вот коллеги Рамзана Ахматовича не прочь поделиться приятными новостями касаемо его семьи. 

30 мая зампред правительства Чечни Султан Тагаев опубликовал на своей странице фрагмент из сериала «Воскресший Эртугрул». Как оказалось, в популярной турецкой ленте снялся 11-летний сын Кадырова Адам. 

«От всего сердца желаю Адаму удачи во всех начинаниях. Пусть ничем не будет омрачен его светлый жизненный путь достойного продолжателя рода Кадыровых», — написал под роликом Тагаев. 

Адам Кадыров в сериале «Воскресший Эртугрул» 
Адам Кадыров в сериале «Воскресший Эртугрул» 

Поздравили мальчика с кинодебютом и другие политики региона. Так, по сообщениям «Чечен-Инфо», Адама похвалил глава Шалинского района Чечни Турпал-Али Ибрагимов. Мужчина отметил, что сын главы Чечни хорошо учится в школе, увлекается спортом. К тому же, Ибрагимов поведал, что на съемках сын главы Чечни зарекомендовал себя с лучшей стороны. Быть может, Адам — будущая звезда отечественного кинематографа?

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30 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Елена Афонина/ТАСС, Марат Абулхатин/ТАСС
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Рамзан Кадыров

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