11-летний сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров довольно активно ведет свой микроблог, но вот о семье в нем практически не рассказывает.
30 мая зампред правительства Чечни Султан Тагаев опубликовал на своей странице фрагмент из сериала «Воскресший Эртугрул». Как оказалось, в популярной турецкой ленте снялся 11-летний сын Кадырова Адам.
«От всего сердца желаю Адаму удачи во всех начинаниях. Пусть ничем не будет омрачен его светлый жизненный путь достойного продолжателя рода Кадыровых», — написал под роликом Тагаев.
Поздравили мальчика с кинодебютом и другие политики региона. Так, по сообщениям «Чечен-Инфо», Адама похвалил глава Шалинского района Чечни Турпал-Али Ибрагимов. Мужчина отметил, что сын главы Чечни хорошо учится в школе, увлекается спортом. К тому же, Ибрагимов поведал, что на съемках сын главы Чечни зарекомендовал себя с лучшей стороны. Быть может, Адам — будущая звезда отечественного кинематографа?