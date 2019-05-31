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Алсу и Микелла Абрамова прилетели на «Детскую новую волну»

Недавно в Крыму начался финальный этап «Детской Новой волны». На сцене конкурса появились многие знаменитости, включая и... Микеллу Абрамову. 
Микелла Абрамова и Ержан Максим
Микелла Абрамова и Ержан Максим

30 и 31 мая в Ялте проходит финал музыкального конкурса «Детская новая волна». В этом году специальными гостями фестиваля стали, пожалуй, самые популярные участники скандального известного шестого сезона шоу «Голос. Дети» — Ержан Максим и Микелла Абрамова. 

30 мая Ержан и Микелла спели дуэтом на открытии фестиваля. Дети представили новую песню «Это любовь», которая была написана специально для них.

За кулисами рядом с дочерью и мальчиком все время находилась Алсу. Она советовала ребятам, как лучше себя вести на сцене.

 
 

Для Абрамовой появление на «Детской Новой Волне» стало первым крупным событием после первого финала «Голоса», результаты которого были аннулированы из-за фальсификаций во время голосования.

«Я готова преодолевать трудности. Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать свое дело и не обращать внимание на разговоры», — заявила Микелла во время интервью с корреспондентом издания «Комсомольская правда»

Несмотря на огромное количество завистников, юная артистка призналась, что не боится выходить на сцену — тем более со своим верным другом Ержаном.

«Я не волнуюсь, думаю, что все будет хорошо. Я бы хотела пойти по стопам мамы, стать профессиональной певицей. Сегодня много занимаюсь вокалом, хореографией, языками. Словом, всем, что важно для артиста», — также поведала Абрамова журналисту портала «Дни.Ру»

К слову, зрители «Новой Волны» тепло приняли дуэт Микеллы и Ержана. Детям громко аплодировали даже знаменитые гости фестиваля. 

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31 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, Instagram
Теги

Алсу

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23 комментария Добавить комментарий
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  • Отличный пиар-ход - записать дуэт и "подружиться" с главным конкурентом, чтобы попытаться погасить скандал. У второй стороны стандартный подход к таким делам: всегда искать выгоду в любой ситуации. Дружить с богатыми и влиятельными и засунуть свою гордость и обиду подальше. Кто сталкивался, тот знает.

  • Вот отличный пример, что навязчивость выглядит отталкивающе.

  • В первую очередь надо было извиниться, дать комментарий. Делать вид, что все ок и ничего не произошло просто свинство. Муж купил? Принесите извинения, скажите, что не в курсе были, имен не называйте. Еще и мальчика этого используют.

  • Не завистников, а ненавистников у нее много. Странный выбор для новой волны, после такого скандала приглашать, репутация не важна уже?

  • Отличный пиар для девочки, теперь ее имя на слуху, кто только не знает про этот скандал. На фоне хайпа будут делать карьеру. Думаю, специально было продумано. Скандал-двигатель карьеры в наше время.

  • Вы их в дверь- они в окно.

  • Теперь бедный Ержан не отделается так просто от Микеллы , выступает на каждом концерте с ней, чтобы реабилитировать доню Алсу )

  • Какие же они наглые.

  • наглые и циничные люди эти Абрамовы. Отталкивающе выглядит такая навязчивость после их мошенничества

  • если с детства показывать детям ,что обман это хорошо..то Микелла далеко пойдет.

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