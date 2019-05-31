Алсу и Микелла Абрамова прилетели на «Детскую новую волну»

30 и 31 мая в Ялте проходит финал музыкального конкурса «Детская новая волна». В этом году специальными гостями фестиваля стали, пожалуй, самые популярные участники скандального известного шестого сезона шоу «Голос. Дети» — Ержан Максим и Микелла Абрамова.
За кулисами рядом с дочерью и мальчиком все время находилась Алсу. Она советовала ребятам, как лучше себя вести на сцене.
Для Абрамовой появление на «Детской Новой Волне» стало первым крупным событием после первого финала «Голоса», результаты которого были аннулированы из-за фальсификаций во время голосования.
Несмотря на огромное количество завистников, юная артистка призналась, что не боится выходить на сцену — тем более со своим верным другом Ержаном.
«Я не волнуюсь, думаю, что все будет хорошо. Я бы хотела пойти по стопам мамы, стать профессиональной певицей. Сегодня много занимаюсь вокалом, хореографией, языками. Словом, всем, что важно для артиста», — также поведала Абрамова журналисту портала «Дни.Ру».
К слову, зрители «Новой Волны» тепло приняли дуэт Микеллы и Ержана. Детям громко аплодировали даже знаменитые гости фестиваля.