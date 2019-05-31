Алсу и Микелла Абрамова прилетели на «Детскую новую волну»

Недавно в Крыму начался финальный этап «Детской Новой волны». На сцене конкурса появились многие знаменитости, включая и... Микеллу Абрамову.

Микелла Абрамова и Ержан Максим

30 и 31 мая в Ялте проходит финал музыкального конкурса «Детская новая волна». В этом году специальными гостями фестиваля стали, пожалуй, самые популярные участники скандального известного шестого сезона шоу «Голос. Дети» — Ержан Максим и Микелла Абрамова.

30 мая Ержан и Микелла спели дуэтом на открытии фестиваля. Дети представили новую песню «Это любовь», которая была написана специально для них.

За кулисами рядом с дочерью и мальчиком все время находилась Алсу. Она советовала ребятам, как лучше себя вести на сцене.

Для Абрамовой появление на «Детской Новой Волне» стало первым крупным событием после первого финала «Голоса», результаты которого были аннулированы из-за фальсификаций во время голосования.

«Я готова преодолевать трудности. Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать свое дело и не обращать внимание на разговоры», — заявила Микелла во время интервью с корреспондентом издания «Комсомольская правда»

Несмотря на огромное количество завистников, юная артистка призналась, что не боится выходить на сцену — тем более со своим верным другом Ержаном.

1 2 3 ... 10 Алсу и Микелла Абрамова прилетели на фестиваль «Детская новая волна»

«Я не волнуюсь, думаю, что все будет хорошо. Я бы хотела пойти по стопам мамы, стать профессиональной певицей. Сегодня много занимаюсь вокалом, хореографией, языками. Словом, всем, что важно для артиста», — также поведала Абрамова журналисту портала «Дни.Ру».



К слову, зрители «Новой Волны» тепло приняли дуэт Микеллы и Ержана. Детям громко аплодировали даже знаменитые гости фестиваля.