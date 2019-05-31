Ольга Бузова заявила, что готова вернуть вещи оскорбившему ее дизайнеру Демне Гвасалии

Последний выпуск шоу «Осторожно, Собчак!» будут обсуждать еще очень долго. На слова участниц большого интервью Ксении Собчак «про инстаграмщиц и высший свет» бурно реагируют как обычные пользователи Сети, так и знаменитости.
Речь в разговоре шла о том, кто становится новыми лицами люксовых марок. Вероятно, модельер, которого упомянула Собчак, не хочет, чтобы его вещи ассоциировали с Бузовой.
Ольга не стала молчать на подобные заявления о поведала в своем микроблоге, о каких брендах и дизайнере идет речь. По сведениям знаменитости, Собчак говорила о креативном директоре Balenciaga и создателе Vetements Демне Гвасалии.
Звезда рассказала, что в ее гардеробе имеется куртка за 300 тысяч рублей и кроссовки стоимостью около 60 тысяч рублей. Ольга заявила, что готова вернуть эти вещи Демне, а затем потратить полученные за это деньги «на благое дело».
Кроме того, Бузова сказала, что не считает правильным унижать ее только потому, что она «простая девушка из народа», которая смогла добиться успеха. «Я знаю цену деньгам, хотя и могу себе позволить многое», — резюмировала исполнительница.