Ольга Бузова заявила, что готова вернуть вещи оскорбившему ее дизайнеру Демне Гвасалии

Недавно Ольга Бузова узнала, что представитель одного из модных Домов совсем не рад тому, что она является его клиенткой. В ответ на это «поющая ведущая» готова прекратить носить вещи бренда.

Кадр из нового выпуска «Осторожно, Собчак!»

Последний выпуск шоу «Осторожно, Собчак!» будут обсуждать еще очень долго. На слова участниц большого интервью Ксении Собчак «про инстаграмщиц и высший свет» бурно реагируют как обычные пользователи Сети, так и знаменитости.

Во время программы Ксения поведала собеседницам, что один ее знакомый дизайнер переживает, что Ольга Бузова постоянно фотографируется в вещах его брендов.

Речь в разговоре шла о том, кто становится новыми лицами люксовых марок. Вероятно, модельер, которого упомянула Собчак, не хочет, чтобы его вещи ассоциировали с Бузовой.

Ольга Бузова

Ольга не стала молчать на подобные заявления о поведала в своем микроблоге, о каких брендах и дизайнере идет речь. По сведениям знаменитости, Собчак говорила о креативном директоре Balenciaga и создателе Vetements Демне Гвасалии.

«Грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством! Достойно ли это — за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги?» — написала Бузова.

Звезда рассказала, что в ее гардеробе имеется куртка за 300 тысяч рублей и кроссовки стоимостью около 60 тысяч рублей. Ольга заявила, что готова вернуть эти вещи Демне, а затем потратить полученные за это деньги «на благое дело».

1 2 3 ... 10 Ольга Бузова узнала, что один знаменитый дизайнер против того, чтобы она носила его вещи

Кроме того, Бузова сказала, что не считает правильным унижать ее только потому, что она «простая девушка из народа», которая смогла добиться успеха. «Я знаю цену деньгам, хотя и могу себе позволить многое», — резюмировала исполнительница.