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Ольга Бузова заявила, что готова вернуть вещи оскорбившему ее дизайнеру Демне Гвасалии

Недавно Ольга Бузова узнала, что представитель одного из модных Домов совсем не рад тому, что она является его клиенткой. В ответ на это «поющая ведущая» готова прекратить носить вещи бренда. 
Ксения Собчак
Кадр из нового выпуска «Осторожно, Собчак!»

Последний выпуск шоу «Осторожно, Собчак!» будут обсуждать еще очень долго. На слова участниц большого интервью Ксении Собчак «про инстаграмщиц и высший свет» бурно реагируют как обычные пользователи Сети, так и знаменитости. 

Во время программы Ксения поведала собеседницам, что один ее знакомый дизайнер переживает, что Ольга Бузова постоянно фотографируется в вещах его брендов. 

Речь в разговоре шла о том, кто становится новыми лицами люксовых марок. Вероятно, модельер, которого упомянула Собчак, не хочет, чтобы его вещи ассоциировали с Бузовой. 

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Ольга не стала молчать на подобные заявления о поведала в своем микроблоге, о каких брендах и дизайнере идет речь. По сведениям знаменитости, Собчак говорила о креативном директоре Balenciaga и создателе Vetements Демне Гвасалии. 

«Грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством! Достойно ли это — за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги?» — написала Бузова. 

Звезда рассказала, что в ее гардеробе имеется куртка за 300 тысяч рублей и кроссовки стоимостью около 60 тысяч рублей. Ольга заявила, что готова вернуть эти вещи Демне, а затем потратить полученные за это деньги «на благое дело».

  • Ольга Бузова
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    Ольга Бузова узнала, что один знаменитый дизайнер против того, чтобы она носила его вещи
    Смотреть галерею

Кроме того, Бузова сказала, что не считает правильным унижать ее только потому, что она «простая девушка из народа», которая смогла добиться успеха. «Я знаю цену деньгам, хотя и могу себе позволить многое», — резюмировала исполнительница. 

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31 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, Instagram
Теги

Ксения Собчак, Ольга Бузова

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Тетеньке под 40 лет, а все девочка((( уже по возрасту девушкой пора быть.

  • Гость

    Тетеньке под 40 лет, а все девочка((( уже по возрасту девушкой пора быть.

    У нее душа как у молодой девочки. это ее дело как писать.

  • Вот всё абсолютно правильно сказала !

  • Согласна с Бузовой полностью! Тот факт, что у тебя есть бабки и ты одеваешь Рублевских приживалок ещё не даёт тебе право унижать других людей. У каждого есть право покупать и носить те бренды, которые нравятся, а не только показать понты. Хочет Бузова носить Zara, Bershka и иже с ними, так это ее выбор, а кичиться своими толстыми карманами, это моветон. На Западе богатому человеку и в голову не придет напялить "все лучшее" сразу как наши...

  • Молодец. Ольга - правильный и справедливый ответ дала )

  • Вечная обиженка👎

  • Ни разу не поклонница Бузовой, но она правильно ответила. Вообще Собчак - совершенно невоспитанная женщина якобы из интеллигентной семьи. Эти передачи сплетен за глаза- верх невоспитанности. Ей кто-то что-то про кого-то сказал в личной беседе- она это в эфир вываливает. Бузова правильно и адекватно отреагировала.

  • Правильно скпзала. Вообще Собчак забыла видимо как во времена " блондинки в шоколаде" напивалась в зюзю и с барных стоек падала. Корчат из себя элиту, а ничем не лучше этой Бузовой, про остальных тоже помолчу- мужья проплатили все и сидят гордые поливают других. Ну муж дело такое: сегодня с тобой, а завтра с юной инстаграмщицей, которую они так поливают.

  • А вообще Собчак сама вела дом 2 и скатилась с олигархов до малоизвестных второсортных актеров.

  • Бузова в этой истории оказалась достойнее остальных действующих лиц. Дизайнер весьма неумён.

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Гость 2019-05-27 19:18:00
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