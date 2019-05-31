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А когда свадьба? Элджей и Настя Ивлеева отправились в медовый месяц

31 мая стало известно, что одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса отправляется в медовый месяц. Удивлены? Мы тоже! Разбираемся, что и как.

За развитием отношений 28-летней Насти Ивлеевой и 24-летнего рэпера Элджея следит вся Россия. Еще в прошлом году появились первые весточки о скорой свадьбе знаменитостей. 

В июне 2018-го года популярная телеведущая подтвердила свой роман с рэп-исполнителем. С тех пор за развитием отношений этой звездной пары следили все отечественные СМИ. Время от времени в Сети появлялись различные слухи — одни говорили про болезненное расставание, другие — про их тайную помолвку.

В декабре 2018-го Элджей и Настя сделали одинаковые татуировки с изображением колец. Поклонники рэпера и телеведущей расценили это событие однозначно: свадьбе быть! Хотя ни Ивлеева, ни Элджей никак не комментировали свои татуировки, фанаты звездного союза были уверены, что скоро будет сделано официальное заявление.

Однако поклонникам пришлось набраться терпения. Настя и Элджей, привыкшие держать личную жизнь в тайне, не спешили раскрывать какие-либо подробности.

31 мая Настя Ивлеева опубликовала в инстаграм-историях видео, на котором изображены чемоданы с пляжными вещами. Девушка пояснила, что собирается на отдых, кокетливо улыбаясь. 

Сследующее видео Настя записала из аэропорта: в кадре она держит за руку Элджея и показывает загранпаспорта. Ролик сопровождается надписью Honeymoon («медовый месяц»). 

Остается гадать, на самом ли деле пара сыграла свадьбу, или Настя ввела поклонников в заблуждение.

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31 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Настя Ивлеева, Рэпер Элджей

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Гость 2019-05-27 19:18:00
232
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
Мрачные, но рядом: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на публике
51 Комментариев





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