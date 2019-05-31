А когда свадьба? Элджей и Настя Ивлеева отправились в медовый месяц

31 мая стало известно, что одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса отправляется в медовый месяц. Удивлены? Мы тоже! Разбираемся, что и как.

За развитием отношений 28-летней Насти Ивлеевой и 24-летнего рэпера Элджея следит вся Россия. Еще в прошлом году появились первые весточки о скорой свадьбе знаменитостей.



В июне 2018-го года популярная телеведущая подтвердила свой роман с рэп-исполнителем. С тех пор за развитием отношений этой звездной пары следили все отечественные СМИ. Время от времени в Сети появлялись различные слухи — одни говорили про болезненное расставание, другие — про их тайную помолвку.



В декабре 2018-го Элджей и Настя сделали одинаковые татуировки с изображением колец. Поклонники рэпера и телеведущей расценили это событие однозначно: свадьбе быть! Хотя ни Ивлеева, ни Элджей никак не комментировали свои татуировки, фанаты звездного союза были уверены, что скоро будет сделано официальное заявление.



Однако поклонникам пришлось набраться терпения. Настя и Элджей, привыкшие держать личную жизнь в тайне, не спешили раскрывать какие-либо подробности.

31 мая Настя Ивлеева опубликовала в инстаграм-историях видео, на котором изображены чемоданы с пляжными вещами. Девушка пояснила, что собирается на отдых, кокетливо улыбаясь.



Сследующее видео Настя записала из аэропорта: в кадре она держит за руку Элджея и показывает загранпаспорта. Ролик сопровождается надписью Honeymoon («медовый месяц»).

1 2 3 ... 9 Отношения Элджея и Насти Ивлеевой развивались достаточно быстро

Остается гадать, на самом ли деле пара сыграла свадьбу, или Настя ввела поклонников в заблуждение.