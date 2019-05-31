Стало известно, что Тина Канделаки зарабатывает в пять раз больше, чем ее супруг

Недавно компания «Ростех» опубликовала сведения о доходах своих работников. Внимательно изучив отчет, российские журналисты узнали, сколько получает супруг Тины Канделаки Василий Бровко, а сколько сама медиадива.

Василий Бровко

На днях в Сети был опубликован официальный отчет о доходах руководителей государственной корпорации «Ростех» за 2018 год. В докладе представлена информация не только о задекларированном имуществе самих работников организации, но и о доходах членов их семьи.

Журналисты издания Forbes поспешили изучить полученные данные.

Больше всего корреспондентов журнала заинтересовала строчка с именем директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко. Как известно, 32-летний чиновник женат на 43-летней медиадиве Тине Канделаки.

Тина Канделаки и Василий Бровко

Судя по декларации госкорпорации, за прошлый год Василий заработал 28,7 миллионов рублей.

А вот его супруга, занимающая пост генерального продюсера телеканала Матч ТВ, за 2018-й стала богаче на целых 132,7 миллиона рублей!

Получается, что Тина получает в пять раз больше своего избранника. Подобное происходит не первый раз: судя по отчету за 2017-й, Канделаки заработала 62 миллиона, а Бровко — 18,6 миллионов рублей.

1 2 3 ... 10 Тина Канделаки зарабатывает в пять раз больше, чем ее муж Василий Бровко

К слову, имущество, которым владеет семья, за год не изменилось. В декларации сказано, что во владении Василия по-прежнему имеется квартира площадью 69 квадратных метров и автомобили Bentley GT Continental и Audi A5 Cabriolet. Тина Канделаки же имеет квартиру площадью 341,8 квадратных метров.