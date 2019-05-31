Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Стало известно, что Тина Канделаки зарабатывает в пять раз больше, чем ее супруг

Недавно компания «Ростех» опубликовала сведения о доходах своих работников. Внимательно изучив отчет, российские журналисты узнали, сколько получает супруг Тины Канделаки Василий Бровко, а сколько сама медиадива. 
Василий Бровко
Василий Бровко

На днях в Сети был опубликован официальный отчет о доходах руководителей государственной корпорации «Ростех» за 2018 год. В докладе представлена информация не только о задекларированном имуществе самих работников организации, но и о доходах членов их семьи.

Журналисты издания Forbes поспешили изучить полученные данные. 

Больше всего корреспондентов журнала заинтересовала строчка с именем директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко. Как известно, 32-летний чиновник женат на 43-летней медиадиве Тине Канделаки.

Тина Канделаки
Тина Канделаки и Василий Бровко

Судя по декларации госкорпорации, за прошлый год Василий заработал 28,7 миллионов рублей.

А вот его супруга, занимающая пост генерального продюсера телеканала Матч ТВ, за 2018-й стала богаче на целых 132,7 миллиона рублей!

Получается, что Тина получает в пять раз больше своего избранника. Подобное происходит не первый раз: судя по отчету за 2017-й, Канделаки заработала 62 миллиона, а Бровко — 18,6 миллионов рублей. 

К слову, имущество, которым владеет семья, за год не изменилось. В декларации сказано, что во владении Василия по-прежнему имеется квартира площадью 69 квадратных метров и автомобили Bentley GT Continental и Audi A5 Cabriolet. Тина Канделаки же имеет квартиру площадью 341,8 квадратных метров.

Перейти к обсуждению 1


31 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, Егор Алеев/ТАСС, Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Тина Канделаки

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • На первой фотке супруг в недоумении🤪

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-27 19:18:00
232
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
Мрачные, но рядом: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на публике
51 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.