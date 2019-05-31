На Алсу и ее мужа подал заявление в полицию родственник одной из участниц шоу «Голос. Дети»

Скандалы вокруг шестого сезона шоу «Голос. Дети» все не утихают. Совсем недавно журналистам стало известно, что родственник одного из юных участников проекта требует, чтобы Алсу и ее супруга привлекли к ответственности за накрутку голосов.

Фрагмент программы «Голос. Дети»

Шестой сезон музыкального конкурса «Голос. Дети» стал самым обсуждаемым событием этой весны. Из-за выявления нарушений во время голосования в финале проекта руководству Первого канала пришлось провести дополнительный спецвыпуск проекта, а также признать победителями всех девятерых финалистов программы.

Казалось бы, такой хэппи-энд должен был положить конец многочисленным обсуждениям.

Впрочем, история может получить продолжение. Недавно журналистам портала «Медиакорсеть» стало известно, что 30 мая некий Ильгиз Валеев подал заявление в Останкинское отделение полиции города Москвы. Мужчина требует возбудить уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова.

Ян Абрамов и Алсу

Как оказалось, Ильгиз является двоюродным братом Рушаны Валиевой, которая участвовала в прошлом сезоне «Голоса. Дети».

Мужчина требует органы рассмотреть результаты расследования Group-IB. По его мнению, действия Алсу и Абрамова могут попасть под статью 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».

«Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив Первый канал, Абрамовы не купят общественное мнение», — прокомментировал ситуацию адвокат Валеева.

1 2 3 ... 10 Алсу и Ян Абрамов стали участниками нового скандала, связанного с детским «Голосом»

Неизвестно, почему мужчина решил обратиться в суд именно сейчас, ведь с момента скандального финала конкурса прошло больше месяца, а о результатах проверки общественность узнала уже более двух недель назад. Кстати, сама Рушана не в курсе иска своего двоюродного брата. Девушка отказалась комментировать ситуацию, сообщает «Комсомольская правда».