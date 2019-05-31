На Алсу и ее мужа подал заявление в полицию родственник одной из участниц шоу «Голос. Дети»

Шестой сезон музыкального конкурса «Голос. Дети» стал самым обсуждаемым событием этой весны. Из-за выявления нарушений во время голосования в финале проекта руководству Первого канала пришлось провести дополнительный спецвыпуск проекта, а также признать победителями всех девятерых финалистов программы.
Впрочем, история может получить продолжение. Недавно журналистам портала «Медиакорсеть» стало известно, что 30 мая некий Ильгиз Валеев подал заявление в Останкинское отделение полиции города Москвы. Мужчина требует возбудить уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова.
Как оказалось, Ильгиз является двоюродным братом Рушаны Валиевой, которая участвовала в прошлом сезоне «Голоса. Дети».
«Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив Первый канал, Абрамовы не купят общественное мнение», — прокомментировал ситуацию адвокат Валеева.
Неизвестно, почему мужчина решил обратиться в суд именно сейчас, ведь с момента скандального финала конкурса прошло больше месяца, а о результатах проверки общественность узнала уже более двух недель назад. Кстати, сама Рушана не в курсе иска своего двоюродного брата. Девушка отказалась комментировать ситуацию, сообщает «Комсомольская правда».