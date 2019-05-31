Настасья Самбурская заявила, что не нуждается в мужчинах

Недавно Настасья Самбурская стала новой героиней программы «Пятница с Региной». Актриса поведала Регине Тодоренко о своем отношении к профессии, славе и замужеству.

Настасья Самбурская и Регина Тодоренко

31 мая на YouTube-канале Регины Тодоренко вышел новый выпуск программы «Пятница с Региной». На этот раз в гости к ведущей пришла Настасья Самбурская.

Во время беседы девушки затронули разные темы. Немалая часть интервью была уделена обсуждению личной жизни актрисы.

Настасья известна своим категоричным отношением к институту семьи. Знаменитость не раз утверждала, что не хочет заводить детей. К тому же, в 2017-м, спустя несколько месяцев после свадьбы, Самбурская развелась со своим мужем Кириллом Дыцевичем.

Вот уже долгое время актриса одинока. Регина решила узнать, какого мужчину хочет видеть рядом с собой Настасья.

Однако звезда заявила, что пока не нуждается в отношениях вообще.

«Зачем мне мужчина, если я могу сама себя обеспечить и развлечь? Моя природа категорически против этих стереотипов», — сказала артистка.

1 2 3 ... 10 Настасья Самбурская считает, что ей не нужен мужчина

Настасья заметила, что не готова строить отношения с представителями мужского пола именно в данный период жизни, потому как не видит рядом с собой достойные кандидатуры. Актриса не исключает, что, может быть, когда-нибудь она пересмотрит свое отношение и к материнству — но сейчас она не хочет даже просто обсуждать эту тему.