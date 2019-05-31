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Настасья Самбурская заявила, что не нуждается в мужчинах

Недавно Настасья Самбурская стала новой героиней программы «Пятница с Региной». Актриса поведала Регине Тодоренко о своем отношении к профессии, славе и замужеству. 
Настасья Самбурская, Регина Тодоренко
Настасья Самбурская и Регина Тодоренко

31 мая на YouTube-канале Регины Тодоренко вышел новый выпуск программы «Пятница с Региной». На этот раз в гости к ведущей пришла Настасья Самбурская.

Во время беседы девушки затронули разные темы. Немалая часть интервью была уделена обсуждению личной жизни актрисы. 

Настасья известна своим категоричным отношением к институту семьи. Знаменитость не раз утверждала, что не хочет заводить детей. К тому же, в 2017-м, спустя несколько месяцев после свадьбы, Самбурская развелась со своим мужем Кириллом Дыцевичем. 

Настасья Самбурская
 

Вот уже долгое время актриса одинока. Регина решила узнать, какого мужчину хочет видеть рядом с собой Настасья. 

Однако звезда заявила, что пока не нуждается в отношениях вообще. 

«Зачем мне мужчина, если я могу сама себя обеспечить и развлечь? Моя природа категорически против этих стереотипов», — сказала артистка.

Настасья заметила, что не готова строить отношения с представителями мужского пола именно в данный период жизни, потому как не видит рядом с собой достойные кандидатуры. Актриса не исключает, что, может быть, когда-нибудь она пересмотрит свое отношение и к материнству — но сейчас она не хочет даже просто обсуждать эту тему. 

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31 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Youtube.com, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Настасья Самбурская, Регина Тодоренко

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