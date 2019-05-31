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Не дождавшись торта от мамы, Шайло Джоли-Питт мечтает о тихом и «обычном» дне рождения с отцом

На днях дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта исполнилось 13. В честь этого события любимая мама отвела ее на страшный квест. Теперь девочка мечтает устроить классический день рождения вместе с папой.

Анджелина Джоли устроила необычный праздник для своей 13-летней дочери Шайло. Вечеринку по случаю дня рождения наследницы звезда «Мистера и миссис Смит» организовала в логове маньяка — так назывался квест-ужастик, куда звездная мать отвела свою дочь. Общественность неоднозначно отнеслась к такому формату, однако виновница торжества своим днем рождения, кажется, осталась довольна.

Сегодня стало известно, что Шайло решила еще раз отметить 13-летие — на этот раз вместе со своим отцом Брэдом Питтом. Актер не смог присутствовать на празднике лично, потому что в тот день находился в Европе. Теперь он вернулся и готов организовать для дочери «обычный» день рождения, о котором она так мечтала.

По сообщению источника, близкого к семье, Шайло хочет устроить небольшую вечеринку вместе с папой. «Брэд больше заботится о том, чтобы дети были счастливы и хорошо провели время, чем о дорогостоящих подарках. Разумеется, он не оставил Шайло без презента. Он знает все о любви дочери к скейтбордингу, поэтому без труда смог угодить имениннице», — сообщил друг семьи.

Он так же поведал, что Шайло «без ума от своего отца, поэтому провести с ним время — верх ее желаний. Она совсем не требовательный ребенок. Скромная вечеринка по случаю дня рождения в доме Брэда в Лос-Фелизе с тортом и играми — это все, что она просила».

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31 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News
Теги

Анджелина Джоли, Шайло Джоли-Питт, Брэд Питт

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • ох и странный видок у этой девочки-мальчика.. Она была бы красоткой в нормальных вещах для девочки и прической соответствующей..

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