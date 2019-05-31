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Костюм Gucci, кроссовки LV, сумка Hermes, бейсболка Fendi: Виктория Боня улетела в Нью-Йорк на люксе

Виктория Боня — частая гостья светских мероприятий. Ее образы в Каннах нередко затмевали наряды голливудских актрис. Однако блистать Боня любит и в повседневной жизни. Спортивный лук, который она выбрала для перелета в Нью-Йорк, состоит исключительно из дорогих дизайнерских вещей.

39-летняя Виктория Боня уже давно стала настоящей европейкой. Франция, Монако, Италия — экс-участница «Дома-2» летает по всему миру и не пропускает главные светские мероприятия. Боня привыкла выглядеть на все сто не только на красной дорожке, но и в обычной жизни.

На днях Виктория опубликовала фото, которое в первые же часы набрало более девятнадцати тысяч лайков. На нем Виктория в костюме Gucci, кроссовках Louis Vuitton, бейсболке Fendi и с сумкой Hermes собирается в аэропорт, откуда прямым рейсом вылетает в Нью-Йорк. Фолловеры сразу же оценили люксовый лук звезды. По их подсчетам, его стоимость составила около 1 100 000 рублей.

Откуда такая сумма? Считайте сами: брюки — 73 500 рублей, жакет из джерси — 163 800 рублей, кроссовки — 69 500 рублей, бейсболка — 23 900 рублей. Самой дорогой вещью в образе Виктории оказалась сумка Hermes Birkin 25 Blue Jean. Ее стоимость составляет больше полумиллиона рублей.

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31 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Getty Images
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Виктория Боня

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Волосы помыть денег не хватило?

  • А как здорово, что Виктория не забыла правильно положить книжку, чтобы все знали: она читает! и не кого-нибудь лапотного, а самого физика-теоретика))

  • Хорошо на рекламе зарабатывает, как-то же надо кормиться. Благо пока внешность позволяет.

  • чмошница ***

  • Гость

    Хорошо на рекламе зарабатывает, как-то же надо кормиться. Благо пока внешность позволяет.

    Те бренды, что на ней, не нуждаются в рекламе - тем более на даме полусвета)

  • Нормального человека если бы охранники вывели с мероприятия - он бы со стыда сгорел, все соцсети удалил, а ей норм, мелочи жизни...

  • О как. Боня в полете читает не абы что. Черные дыры совсем Боню затянули

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