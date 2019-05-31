Костюм Gucci, кроссовки LV, сумка Hermes, бейсболка Fendi: Виктория Боня улетела в Нью-Йорк на люксе

Виктория Боня — частая гостья светских мероприятий. Ее образы в Каннах нередко затмевали наряды голливудских актрис. Однако блистать Боня любит и в повседневной жизни. Спортивный лук, который она выбрала для перелета в Нью-Йорк, состоит исключительно из дорогих дизайнерских вещей.

39-летняя Виктория Боня уже давно стала настоящей европейкой. Франция, Монако, Италия — экс-участница «Дома-2» летает по всему миру и не пропускает главные светские мероприятия. Боня привыкла выглядеть на все сто не только на красной дорожке, но и в обычной жизни.

На днях Виктория опубликовала фото, которое в первые же часы набрало более девятнадцати тысяч лайков. На нем Виктория в костюме Gucci, кроссовках Louis Vuitton, бейсболке Fendi и с сумкой Hermes собирается в аэропорт, откуда прямым рейсом вылетает в Нью-Йорк. Фолловеры сразу же оценили люксовый лук звезды. По их подсчетам, его стоимость составила около 1 100 000 рублей.

1 2 3 ... 10 Не каждый день увидишь Викторию Боню в «спортивном» костюме

Откуда такая сумма? Считайте сами: брюки — 73 500 рублей, жакет из джерси — 163 800 рублей, кроссовки — 69 500 рублей, бейсболка — 23 900 рублей. Самой дорогой вещью в образе Виктории оказалась сумка Hermes Birkin 25 Blue Jean. Ее стоимость составляет больше полумиллиона рублей.