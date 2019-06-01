Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ксения Собчак ответила на обвинения Ольги Бузовой в адрес Демны Гвасалии

На днях Ольга Бузова заявила, что готова вернуть вещи дизайнеру, который не рад тому, что их носит именно она. Ксения Собчак, которая и озвучила этот факт, решила прокомментировать сложившуюся ситуацию. 
Ксения Собчак
Ксения Собчак

29 мая на YouTube вышел новый выпуск «Осторожно, Собчак!». Содержание этой программы обсуждают до сих пор — как обычные пользователи Сети, так и знаменитости. 

Скандальное продолжение получили слова Собчак о том, что один знаменитый дизайнер не желает, чтобы его вещи носила Ольга Бузова. 

Бузова незамедлительно ответила на заявление, сообщив, что готова вернуть этому модельеру его вещи. «Поющая ведущая» решила, что речь в программе шла о креативном директоре Balenciaga и создателе Vetements Демне Гвасалии.

Ольга Бузова
 Ольга Бузова

Ксения Собчак посчитала нужным ответить на обвинения в адрес известного модельера, тем более, по ее словам, она говорила о совершенно другом дизайнере. 

«Оля, почему ты решила, что это Демна? Я же ни слова об этом не говорила. Мне кажется, не стоит обвинять людей по слухам и домыслам», — написала в микроблоге Бузовой Собчак (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Ксения пояснила, что в своей программе она поделилась этой историей специально, чтобы продемонстрировать неправильное отношение дизайнеров «к молодым талантам Инстаграма». 

  • Ксения Собчак
    1 2 3 ...10
    Недавно Ксения Собчак заявила, что один дизайнер не желает, чтобы его вещи носила Ольга Бузова
    Смотреть галерею

В конце теледива еще раз заметила, что речь в ее передаче шла не про Демну Гвасалию. Тем не менее Собчак сказала, что создателя Vetements не стоит оскорблять в любом случае. «Он очень талантливый человек, совершивший революцию в мире моды», — резюмировала знаменитость. 

Перейти к обсуждению 1


01 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Ксения Собчак, Ольга Бузова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Я так и думала Собчак сделала вброс, чтобы передачку пропиарить и хайп словить, а Олюшко со своей армией моихлюдей бедного человека гамном уже закидали. Короче в этой ситуации жалко только дизайнера

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-27 19:18:00
232
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
Мрачные, но рядом: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на публике
51 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.