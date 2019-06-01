Ксения Собчак ответила на обвинения Ольги Бузовой в адрес Демны Гвасалии

На днях Ольга Бузова заявила, что готова вернуть вещи дизайнеру, который не рад тому, что их носит именно она. Ксения Собчак, которая и озвучила этот факт, решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Ксения Собчак

29 мая на YouTube вышел новый выпуск «Осторожно, Собчак!». Содержание этой программы обсуждают до сих пор — как обычные пользователи Сети, так и знаменитости.

Скандальное продолжение получили слова Собчак о том, что один знаменитый дизайнер не желает, чтобы его вещи носила Ольга Бузова.

Бузова незамедлительно ответила на заявление, сообщив, что готова вернуть этому модельеру его вещи. «Поющая ведущая» решила, что речь в программе шла о креативном директоре Balenciaga и создателе Vetements Демне Гвасалии.

Ольга Бузова

Ксения Собчак посчитала нужным ответить на обвинения в адрес известного модельера, тем более, по ее словам, она говорила о совершенно другом дизайнере.

«Оля, почему ты решила, что это Демна? Я же ни слова об этом не говорила. Мне кажется, не стоит обвинять людей по слухам и домыслам», — написала в микроблоге Бузовой Собчак (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Ксения пояснила, что в своей программе она поделилась этой историей специально, чтобы продемонстрировать неправильное отношение дизайнеров «к молодым талантам Инстаграма».

1 2 3 ... 10 Недавно Ксения Собчак заявила, что один дизайнер не желает, чтобы его вещи носила Ольга Бузова

В конце теледива еще раз заметила, что речь в ее передаче шла не про Демну Гвасалию. Тем не менее Собчак сказала, что создателя Vetements не стоит оскорблять в любом случае. «Он очень талантливый человек, совершивший революцию в мире моды», — резюмировала знаменитость.