Ксения Собчак ответила на обвинения Ольги Бузовой в адрес Демны Гвасалии

29 мая на YouTube вышел новый выпуск «Осторожно, Собчак!». Содержание этой программы обсуждают до сих пор — как обычные пользователи Сети, так и знаменитости.
Бузова незамедлительно ответила на заявление, сообщив, что готова вернуть этому модельеру его вещи. «Поющая ведущая» решила, что речь в программе шла о креативном директоре Balenciaga и создателе Vetements Демне Гвасалии.
Ксения Собчак посчитала нужным ответить на обвинения в адрес известного модельера, тем более, по ее словам, она говорила о совершенно другом дизайнере.
Ксения пояснила, что в своей программе она поделилась этой историей специально, чтобы продемонстрировать неправильное отношение дизайнеров «к молодым талантам Инстаграма».
В конце теледива еще раз заметила, что речь в ее передаче шла не про Демну Гвасалию. Тем не менее Собчак сказала, что создателя Vetements не стоит оскорблять в любом случае. «Он очень талантливый человек, совершивший революцию в мире моды», — резюмировала знаменитость.