«Наплакалась сегодня»: Вера Брежнева не сдержала эмоций на выпускном своей дочери Сони в США

1 июня у старшей дочери Веры Брежневой Сони Киперман прошел школьный выпускной. Знаменитая певица побывала на торжественном событии.

Вера Брежнева и Соня Киперман

Вот уже несколько лет 18-летняя Соня Киперман живет вдали от семьи. Девушка покинула Россию, чтобы учиться в специализированной творческой школе в Лос-Анджелесе.

1 июня в учебном заведении прошел выпускной вечер. Как и все родители учеников, Вера Брежнева присутствовала на этом торжественном дне.

Певица приехала в Америку одна — вероятно, для того, чтобы максимально насладиться общением со взрослой дочерью.

Весь день Брежнева показывала фолловерам снимки с праздника, а также делилась своими эмоциями по поводу наступления нового этапа в жизни дочери.

«Это такое приятное чувство — смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. Сегодня я еще раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа — это быть родителем», — написала в своем микроблоге исполнительница (орфография и пунктуация автора сохранены).

Вера призналась, что выпускной Сони по-настоящему ее растрогал — на торжественном вечере певица не смогла сдержать слез.

1 2 3 ... 10 Вера Брежнева прилетела в Америку, чтобы присутствовать на выпускном старшей дочери Сони Киперман

Кроме того, Брежнева поздравила с праздником всех родителей юных выпускников. Пока певица не делится планами Сони на будущее — но есть вероятность, что девочка продолжит учебу именно в Штатах.