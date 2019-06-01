«Наплакалась сегодня»: Вера Брежнева не сдержала эмоций на выпускном своей дочери Сони в США

Вот уже несколько лет 18-летняя Соня Киперман живет вдали от семьи. Девушка покинула Россию, чтобы учиться в специализированной творческой школе в Лос-Анджелесе.
Певица приехала в Америку одна — вероятно, для того, чтобы максимально насладиться общением со взрослой дочерью.
Весь день Брежнева показывала фолловерам снимки с праздника, а также делилась своими эмоциями по поводу наступления нового этапа в жизни дочери.
Вера призналась, что выпускной Сони по-настоящему ее растрогал — на торжественном вечере певица не смогла сдержать слез.
Кроме того, Брежнева поздравила с праздником всех родителей юных выпускников. Пока певица не делится планами Сони на будущее — но есть вероятность, что девочка продолжит учебу именно в Штатах.