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«Наплакалась сегодня»: Вера Брежнева не сдержала эмоций на выпускном своей дочери Сони в США

1 июня у старшей дочери Веры Брежневой Сони Киперман прошел школьный выпускной. Знаменитая певица побывала на торжественном событии.
Вера Брежнева, Соня Киперман
Вера Брежнева и Соня Киперман

Вот уже несколько лет 18-летняя Соня Киперман живет вдали от семьи. Девушка покинула Россию, чтобы учиться в специализированной творческой школе в Лос-Анджелесе. 

1 июня в учебном заведении прошел выпускной вечер. Как и все родители учеников, Вера Брежнева присутствовала на этом торжественном дне. 

Певица приехала в Америку одна — вероятно, для того, чтобы максимально насладиться общением со взрослой дочерью. 

Весь день Брежнева показывала фолловерам снимки с праздника, а также делилась своими эмоциями по поводу наступления нового этапа в жизни дочери. 

«Это такое приятное чувство — смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. Сегодня я еще раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа — это быть родителем», — написала в своем микроблоге исполнительница (орфография и пунктуация автора сохранены). 

Вера призналась, что выпускной Сони по-настоящему ее растрогал — на торжественном вечере певица не смогла сдержать слез. 

  • Вера Брежнева, Соня Киперман
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    Вера Брежнева прилетела в Америку, чтобы присутствовать на выпускном старшей дочери Сони Киперман
    Смотреть галерею

Кроме того, Брежнева поздравила с праздником всех родителей юных выпускников. Пока певица не делится планами Сони на будущее — но есть вероятность, что девочка продолжит учебу именно в Штатах. 

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01 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Вера Брежнева, Соня Киперман

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Постарела Вера, усохла) на фоне пышущей дочки несколько увядшая)

  • Подумала, что на видео сестра Брежневой, которая бывшая жена Цекало. А это дочка...

  • Понравилось платье Сони, подходит ей по типажу.

  • Красивое платье, умеренный макияж. Приятная, естественная девочка.

  • Гордость? То что оплатили обучение какое-то непонятное? А дальше что? Я понимаю гарвард, своими силами. Или проект какой серьёзный научный. А тут тоже мне..

  • Простовата конечно, рядом с матерью. Не передались ее хрупкость и шарм

  • И все в Америке..

  • Выпускной в садике, в школе, колледже и т.д. особое событие для ЛЮБОГО родителя, вне зависимости от степени его узнаваемости.. Для меня - это личное, и даже очень, ну да ладно, речь не обо мне..

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