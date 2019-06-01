Стало известно, как Микелла Абрамова распорядилась миллионом, полученным после победы на шоу «Голос. Дети»

Общественность с нетерпением ждет, когда Алсу наконец прокомментирует скандал насчет участия своей дочери на проекте «Голос. Дети» — певица обещала подробно рассказать о случившемся 1 июня, в День защиты детей.
На данный момент певица так и не дала обещанный комментарий.
Однако во время благотворительного концерта стало известно, что Микелла Абрамова приняла решение отдать свой выигранный на «Голосе. Дети» миллион рублей Фонду имени Анжелы Вавиловой.
«Вы понимаете, 26-го (апреля — прим. Woman.ru) она выиграла на ''Голосе'', а 29-го она подписала договор и сказала: ''Я вам передаю этот миллион для ваших деток''», — цитирует мужчину информационное агентство ТАСС.
Фонд имени Анжелы Вавиловой был создан более 15 лет назад Владимиром и Мариной Вавиловыми, в память об умершей от онкологического заболевания 5-летней дочери Анжеле. Фонд оказывает помощь онкобольным детям Татарстана, а также поддерживает работу Казанского Хосписа.