Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Стало известно, как Микелла Абрамова распорядилась миллионом, полученным после победы на шоу «Голос. Дети»

1 июня, во время концерта в Казани, посвященного Всемирному Дню защиты детей, стало известно, что Микелла Абрамова приняла решение потратить полученный на «Голосе» миллион на помощь больным детям. 
Алсу
Микелла Абрамова и Алсу

Общественность с нетерпением ждет, когда Алсу наконец прокомментирует скандал насчет участия своей дочери на проекте «Голос. Дети» — певица обещала подробно рассказать о случившемся 1 июня, в День защиты детей. 

Судя по информации портала Inkazan, сегодня Алсу вместе с обеими дочерьми прилетела в столицу Татарстана, чтобы навестить детский хоспис, а затем принять участие в благотворительном концерте.

На данный момент певица так и не дала обещанный комментарий. 

Алсу
Алсу вместе с дочерьми Микеллой и Сафиной

Однако во время благотворительного концерта стало известно, что Микелла Абрамова приняла решение отдать свой выигранный на «Голосе. Дети» миллион рублей Фонду имени Анжелы Вавиловой. 

Если верить словам председателя правления Фонда Владимира Вавилова, дочь Алсу пожертвовала организации крупную сумму сразу после победы на музыкальном проекте. 

«Вы понимаете, 26-го (апреля — прим. Woman.ru) она выиграла на ''Голосе'', а 29-го она подписала договор и сказала: ''Я вам передаю этот миллион для ваших деток''», — цитирует мужчину информационное агентство ТАСС

  • Алсу
    1 2 3 ...10
    1 июня стало известно, что Микелла Абрамова пожертвовала выигранный на «Голосе. Дети» миллион на благотворительность
    Смотреть галерею

Фонд имени Анжелы Вавиловой был создан более 15 лет назад Владимиром и Мариной Вавиловыми, в память об умершей от онкологического заболевания 5-летней дочери Анжеле. Фонд оказывает помощь онкобольным детям Татарстана, а также поддерживает работу Казанского Хосписа. 

Перейти к обсуждению 10


01 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars
Теги

Алсу

Реклама

10 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Простите, я редкая идеалистка и верю в лучшее в людях до последнего, но здесь - НЕ ВЕРЮ. Думаю, это придумал нанятый психолог/специалист по публичным коммуникациям. Как-то долго молчали, и тут ВНЕЗАПНО появляется молчавший весь месяц председатель этого фонда. Конечно, сама Алсу не имеет никакого отношения к тому, что он взял и заговорил (сарказм). Хотелось бы очень верить, но... нет. Поздно. Лица этой семьи, не выражающие ни малейшего стыда или неловкости (даже пусть обвинения ложные), говорят лучше всех дяденек-тетенек, которые будут всплывать, говоря о благородстве семейства Абрамовых.

  • Микелла сама в интервью сказала, что на выигранный миллион запишет новый сингл.Теперь вдруг, задним числом, появляется этот фонд.Людей считают за ду ра ков?

  • А-ха-ха))) Так и сказала: это для ваших деток))) Вот же придумают)))

  • Ну в то, что было пожертвование, верю. Только не сразу после финала, а сейчас, когда репутация затоптана. Задним числом лям перевели. Ни сколько не осуждаю, сама бы так сделала ))))

  • Лучше б они деньги, потраченные на ботов для накрутки голосов в фонд перечислили. Сколько они на это потратили...

  • Они как ужи на сковороде щас , не знают как отмыть себя .

  • Ну а так с результатами проверки что??? Выяснили, накрутка голосов была, но раз семья очень влиятельная и денежная, айя-яй сказать им как то неудобно)) не менее денежный и влиятельный ТВ канал раздает всем финалистам по миллиону, сами виновники "торжества" уже дочурку на новую волну повезли, как такой талант дома держать?) приз очень благородно и своевременно передали бедным деткам, остальным деткам преподнеся урок на будущее - если у мамы с папой есть большие деньги, всегда все можно уладить и ничего тебе за это не будет! Хеппи энд)

  • Ну так себе пиар-ход конечно.

  • Гость

    Они как ужи на сковороде щас , не знают как отмыть себя .

    Это вам так кажется, потому что так думает любой совестливый человек! Эта семья вряд ли стояла в очереди за совестью, они в это время отмывали деньги)

  • Поздно, Абрамовы...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-27 19:18:00
232
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
Мрачные, но рядом: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на публике
51 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.