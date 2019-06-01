Стало известно, как Микелла Абрамова распорядилась миллионом, полученным после победы на шоу «Голос. Дети»

1 июня, во время концерта в Казани, посвященного Всемирному Дню защиты детей, стало известно, что Микелла Абрамова приняла решение потратить полученный на «Голосе» миллион на помощь больным детям.

Микелла Абрамова и Алсу

Общественность с нетерпением ждет, когда Алсу наконец прокомментирует скандал насчет участия своей дочери на проекте «Голос. Дети» — певица обещала подробно рассказать о случившемся 1 июня, в День защиты детей.

Судя по информации портала Inkazan , сегодня Алсу вместе с обеими дочерьми прилетела в столицу Татарстана, чтобы навестить детский хоспис, а затем принять участие в благотворительном концерте.

На данный момент певица так и не дала обещанный комментарий.

Алсу вместе с дочерьми Микеллой и Сафиной

Однако во время благотворительного концерта стало известно, что Микелла Абрамова приняла решение отдать свой выигранный на «Голосе. Дети» миллион рублей Фонду имени Анжелы Вавиловой.

Если верить словам председателя правления Фонда Владимира Вавилова, дочь Алсу пожертвовала организации крупную сумму сразу после победы на музыкальном проекте.

«Вы понимаете, 26-го (апреля — прим. Woman.ru) она выиграла на ''Голосе'', а 29-го она подписала договор и сказала: ''Я вам передаю этот миллион для ваших деток''», — цитирует мужчину информационное агентство ТАСС.

1 2 3 ... 10 1 июня стало известно, что Микелла Абрамова пожертвовала выигранный на «Голосе. Дети» миллион на благотворительность

Фонд имени Анжелы Вавиловой был создан более 15 лет назад Владимиром и Мариной Вавиловыми, в память об умершей от онкологического заболевания 5-летней дочери Анжеле. Фонд оказывает помощь онкобольным детям Татарстана, а также поддерживает работу Казанского Хосписа.