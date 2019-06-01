Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери

Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши. 1 июня, в честь Дня защиты детей, телеведущая все же решилась выложить снимок малышки в свой микроблог.

Лера Кудрявцева с дочерью

В августе прошлого года 47-летняя Лера Кудрявцева родила своему молодому мужу Игорю Макарову дочь Марию. Все это время знаменитость не показывала фолловерам, как выглядит ее малышка, предпочитая скрывать ее лицо на снимках.

Не так давно супруг теледивы все же опубликовал снимок дочери , но в скором времени фото исчезло с его страницы в Инстаграме.

1 июня, в честь Всемирного Дня защиты детей, Лера наконец решилась поделиться с подписчиками кадрами, на которых видно лицо Маши.

«Моя. Пусть все детки на планете будут счастливы», — кратко подписала серию снимков звезда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Фотографии Маши за считаные минуты собрали тысячи лайков и восторженных комментариев — в том числе и от знаменитых друзей Кудрявцевой.

1 2 3 ... 10 Лера Кудрявцева показала лицо своей маленькой дочки Маши

«Кокетка. Вся в маму!» — написал под снимками малышки Сергей Лазарев. «Какая булочка!» — прокомментировала фотосессию дочери Кудрявцевой Анфиса Чехова. Кроме того, многие пользователи Сети заметили, что Маша сильно похожа на своего отца Игоря Макарова.