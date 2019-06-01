Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери

Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши. 1 июня, в честь Дня защиты детей, телеведущая все же решилась выложить снимок малышки в свой микроблог. 
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева с дочерью

В августе прошлого года 47-летняя Лера Кудрявцева родила своему молодому мужу Игорю Макарову дочь Марию. Все это время знаменитость не показывала фолловерам, как выглядит ее малышка, предпочитая скрывать ее лицо на снимках.

Не так давно супруг теледивы все же опубликовал снимок дочери, но в скором времени фото исчезло с его страницы в Инстаграме. 

1 июня, в честь Всемирного Дня защиты детей, Лера наконец решилась поделиться с подписчиками кадрами, на которых видно лицо Маши. 

 
 

«Моя. Пусть все детки на планете будут счастливы», — кратко подписала серию снимков звезда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Фотографии Маши за считаные минуты собрали тысячи лайков и восторженных комментариев — в том числе и от знаменитых друзей Кудрявцевой. 

«Кокетка. Вся в маму!» — написал под снимками малышки Сергей Лазарев. «Какая булочка!» — прокомментировала фотосессию дочери Кудрявцевой Анфиса Чехова. Кроме того, многие пользователи Сети заметили, что Маша сильно похожа на своего отца Игоря Макарова. 

Перейти к обсуждению


01 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Лера Кудрявцева, Игорь Макаров

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-27 19:18:00
232
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
Мрачные, но рядом: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на публике
51 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.