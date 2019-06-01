Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери

В августе прошлого года 47-летняя Лера Кудрявцева родила своему молодому мужу Игорю Макарову дочь Марию. Все это время знаменитость не показывала фолловерам, как выглядит ее малышка, предпочитая скрывать ее лицо на снимках.
1 июня, в честь Всемирного Дня защиты детей, Лера наконец решилась поделиться с подписчиками кадрами, на которых видно лицо Маши.
«Моя. Пусть все детки на планете будут счастливы», — кратко подписала серию снимков звезда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Фотографии Маши за считаные минуты собрали тысячи лайков и восторженных комментариев — в том числе и от знаменитых друзей Кудрявцевой.
«Кокетка. Вся в маму!» — написал под снимками малышки Сергей Лазарев. «Какая булочка!» — прокомментировала фотосессию дочери Кудрявцевой Анфиса Чехова. Кроме того, многие пользователи Сети заметили, что Маша сильно похожа на своего отца Игоря Макарова.