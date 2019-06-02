Принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж за кинопродюсера Димитрия Рассама

1 июня в Монако отгремела королевская свадьба. В этот день впервые вышла замуж некоронованная принцесса Монако Шарлотта Казираги — внучка голливудской дивы Грейс Келли.

Шарлотта Казираги

В первый день лета в монакской королевской семье случилось важное событие — свадьба наследницы на престол страны, 32-летней принцессы Шарлотты Казираги. Королевская особа вышла замуж за французского кинопродюсера — 37-летнего Димитрия Рассама.

Пара состоит в отношениях с 2017 года. Прошлой осенью у Шарлотты и Димитрия родился сын Бальтазар.

Несмотря на то, что Казираги занимает восьмое место в порядке престолонаследия, ее свадьба с кинопродюсером прошла довольно скромно — хотя бы в сравнении с недавним торжеством британской принцессы Евгении, которая является десятой в очереди на корону.

Молодожены вместе с мамами

На празднике, больше похожем на молодежную вечеринку, присутствовали высокопоставленные родственники невесты, включая нынешнего правителя Монако принца Альберта II.

За время торжества Шарлотта успела сменить два наряда.

Днем она позировала фотографам в сером мини-платье Yves Saint Laurent, а вечером облачилась в традиционный наряд невесты, дополнив его бриллиантовым колье Cartier, которое носила еще Грейс Келли.

Димитрию Рассаму тоже пришлось переодеться. После церемонии друзья решили подшутить над новоиспеченным супругом принцессы и бросили его в бассейн — вы бы смогли такое представить, к примеру, на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл?

1 2 3 ... 10 1 июня принцесса Монако Шарлотта Казираги впервые вышла замуж

Кроме того, на вечере выступали многие популярные французские исполнители, под песни которых Шарлотта и Димитрий танцевали вместе с гостями.



Кстати, теперь, после официального заключения отношений, маленький сын пары Бальтазар стал претендентом на трон Монако: по законам государства наследник королевской особы не может претендовать на корону, если воспитывается вне брака.