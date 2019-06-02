Принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж за кинопродюсера Димитрия Рассама

В первый день лета в монакской королевской семье случилось важное событие — свадьба наследницы на престол страны, 32-летней принцессы Шарлотты Казираги. Королевская особа вышла замуж за французского кинопродюсера — 37-летнего Димитрия Рассама.
Несмотря на то, что Казираги занимает восьмое место в порядке престолонаследия, ее свадьба с кинопродюсером прошла довольно скромно — хотя бы в сравнении с недавним торжеством британской принцессы Евгении, которая является десятой в очереди на корону.
На празднике, больше похожем на молодежную вечеринку, присутствовали высокопоставленные родственники невесты, включая нынешнего правителя Монако принца Альберта II.
Днем она позировала фотографам в сером мини-платье Yves Saint Laurent, а вечером облачилась в традиционный наряд невесты, дополнив его бриллиантовым колье Cartier, которое носила еще Грейс Келли.
Димитрию Рассаму тоже пришлось переодеться. После церемонии друзья решили подшутить над новоиспеченным супругом принцессы и бросили его в бассейн — вы бы смогли такое представить, к примеру, на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл?
Кроме того, на вечере выступали многие популярные французские исполнители, под песни которых Шарлотта и Димитрий танцевали вместе с гостями.
Кстати, теперь, после официального заключения отношений, маленький сын пары Бальтазар стал претендентом на трон Монако: по законам государства наследник королевской особы не может претендовать на корону, если воспитывается вне брака.