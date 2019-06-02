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Алсу прокомментировала решение дочери передать выигранные деньги на благотворительность

1 июня стало известно, что Микелла Абрамова пожертвовала 1 миллион рублей, выигранный на детском «Голосе», благотворительному фонду в Татарстане. Знаменитая мама девочки поделилась своим мнением о поступке дочери. 
Алсу
Алсу на концерте «Алсу Дети»

1 июня, в честь Всемирного Дня защиты детей, Алсу вместе с дочерьми прилетела в Казань, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.

Днем певица посетила детский хоспис, а вечером вместе с Микеллой и Сафиной приняла участие в собственном благотворительном концерте. 

«Мы поделились теплом наших сердец с детишками и их родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью, а также с теми, кто помогает им в этой борьбе», — поведала в своем микроблоге звезда (орфография и пунктуация автора сохранена).

Во время шоу стало известно, что еще в конце апреля Микелла Абрамова пожертвовала Фонду имени Анжелы Вавиловой деньги, выигранные на конкурсе «Голос. Дети». 

Микелла Абрамова
Микелла Абрамова

Алсу поспешила прокомментировать благородный поступок дочери, сообщив, что девочка самостоятельно, без подсказок взрослых решила сделать пожертвование больным детям.

«Я рада, что моя дочь Микелла приняла взрослое решение и передала свои первые заработанные деньги фонду Анжелы Вавиловой. Это действительно была ее инициатива. Я счастлива, что с таких юных она понимает важность благотворительности», — цитирует певицу информационное агентство ТАСС

Кроме того, знаменитость отметила, что, по мнению ее семьи, музыка, культура и искусство всегда были самым действенным способом «сделать мир лучше и добрее». 

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02 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars
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Алсу

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4 комментария Добавить комментарий
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  • И что мы должны делать? Хлопать в ладоши?

  • Как комично это выглядит на фоне их позора с шоу Голос.

  • Надеюсь Алсу хоть понимает, что это нечестно ПОЛУЧЕННЫЕ деньги (но никак не заработанные!!!) И надеюсь не будет внушать девочке, что мошенничество и подлог результатов, является верным решением в зарабатывании средств! А что касается ситуации С благотворительностью, то , это выглядит как " всё никак, да случай помог"

  • Вроде бы Алсу 1 июня обещала дать какой-то комментарий, объясняющий инцидент с Голосом.Этот благотворительный жест ничего не объясняет.И если честно выглядит как жалкая попытка исправить ситуацию...

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