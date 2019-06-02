Алсу прокомментировала решение дочери передать выигранные деньги на благотворительность

1 июня стало известно, что Микелла Абрамова пожертвовала 1 миллион рублей, выигранный на детском «Голосе», благотворительному фонду в Татарстане. Знаменитая мама девочки поделилась своим мнением о поступке дочери.

Алсу на концерте «Алсу Дети»

1 июня, в честь Всемирного Дня защиты детей, Алсу вместе с дочерьми прилетела в Казань, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.

Днем певица посетила детский хоспис, а вечером вместе с Микеллой и Сафиной приняла участие в собственном благотворительном концерте.

«Мы поделились теплом наших сердец с детишками и их родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью, а также с теми, кто помогает им в этой борьбе», — поведала в своем микроблоге звезда (орфография и пунктуация автора сохранена).



Во время шоу стало известно, что еще в конце апреля Микелла Абрамова пожертвовала Фонду имени Анжелы Вавиловой деньги, выигранные на конкурсе «Голос. Дети».

Микелла Абрамова

Алсу поспешила прокомментировать благородный поступок дочери, сообщив, что девочка самостоятельно, без подсказок взрослых решила сделать пожертвование больным детям.



«Я рада, что моя дочь Микелла приняла взрослое решение и передала свои первые заработанные деньги фонду Анжелы Вавиловой. Это действительно была ее инициатива. Я счастлива, что с таких юных она понимает важность благотворительности», — цитирует певицу информационное агентство ТАСС.



1 2 3 ... 10 Алсу высказалась о серьезном поступке своей дочери

Кроме того, знаменитость отметила, что, по мнению ее семьи, музыка, культура и искусство всегда были самым действенным способом «сделать мир лучше и добрее».