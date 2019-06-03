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Наталья Бардо рассталась с Марюсом Вайсбергом

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг не любят афишировать свою личную жизнь. Впрочем, на днях актриса призналась фолловерам, что они с мужем больше не вместе. 
Марюс Вайсберг, Наталья Бардо
Марюс Вайсберг и Наталья Бардо

31-летняя Наталья Бардо и 48-летний Марюс Вайсберг тщательно скрывают подробности своих отношений. В Сети довольно редко появляются совместные кадры актрисы и режиссера.

К тому же, звездная пара почти никогда не делится с фолловерами снимками 3-летнего сына Эрика. 

Впрочем, на днях Бардо приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнь, немного пообщавшись с поклонниками. 

Наталья Бардо
 

Один из фолловеров решил не задавать знаменитости вопросов, а просто сделал комплимент насчет того, как ему нравится их с Марюсом семья.

Кто бы мог подумать, что вслед за этими словами может последовать откровенное признание Натальи?

«Да мы уже и не пара», — кратко прокомментировала сообщение от пользователя Сети Бардо. 

Пока режиссер и актриса не дали более подробного ответа на вопросы об изменениях в их отношениях.

  • Наталья Бардо, Марюс Вайсберг
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    Наталья Бардо заявила о том, что они с Марюсом Вайсбергом больше не вместе
    Смотреть галерею

Напомним, Наталья и Марюс стали встречаться в 2015-м. В скором времени у пары родился сын Эрик. Все это время общественность гадала, поженились ли звезды или продолжают жить в гражданском браке. Наряду с этим в СМИ иногда появлялась информация об изменах мужчины. 

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03 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Personastars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @vladimirvasilchikov/Instagram
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Наталья Бардо, Марюс Вайсберг

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Кривозуб не пропадёт, пробивная,ушлая деваха. А Мариус уже наверно нашел себе очередную девочку

  • Ну,вот и закончится карьера актрисы Наташи Кривозуб из Дома2 после расставания с мужем режиссером Мариусом

  • Кривозуб и так поимела с него нормально. Актрисой сделал, при нулевом таланте...

  • На доме 2 оставила очень неприятные воспоминания о себе. Самая обычная охотница за деньгами. Фильмы с ней не смотрели...

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Гость 2019-05-27 19:18:00
232
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
Мрачные, но рядом: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на публике
51 Комментариев





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