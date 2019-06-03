Наталья Бардо рассталась с Марюсом Вайсбергом

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг не любят афишировать свою личную жизнь. Впрочем, на днях актриса призналась фолловерам, что они с мужем больше не вместе.

Марюс Вайсберг и Наталья Бардо

31-летняя Наталья Бардо и 48-летний Марюс Вайсберг тщательно скрывают подробности своих отношений. В Сети довольно редко появляются совместные кадры актрисы и режиссера.

К тому же, звездная пара почти никогда не делится с фолловерами снимками 3-летнего сына Эрика.

Впрочем, на днях Бардо приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнь, немного пообщавшись с поклонниками.

Один из фолловеров решил не задавать знаменитости вопросов, а просто сделал комплимент насчет того, как ему нравится их с Марюсом семья.

Кто бы мог подумать, что вслед за этими словами может последовать откровенное признание Натальи?

«Да мы уже и не пара», — кратко прокомментировала сообщение от пользователя Сети Бардо.



Пока режиссер и актриса не дали более подробного ответа на вопросы об изменениях в их отношениях.





1 2 3 ... 10 Наталья Бардо заявила о том, что они с Марюсом Вайсбергом больше не вместе

Напомним, Наталья и Марюс стали встречаться в 2015-м. В скором времени у пары родился сын Эрик. Все это время общественность гадала, поженились ли звезды или продолжают жить в гражданском браке. Наряду с этим в СМИ иногда появлялась информация об изменах мужчины.