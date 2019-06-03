Наталья Бардо рассталась с Марюсом Вайсбергом

31-летняя Наталья Бардо и 48-летний Марюс Вайсберг тщательно скрывают подробности своих отношений. В Сети довольно редко появляются совместные кадры актрисы и режиссера.
Впрочем, на днях Бардо приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнь, немного пообщавшись с поклонниками.
Один из фолловеров решил не задавать знаменитости вопросов, а просто сделал комплимент насчет того, как ему нравится их с Марюсом семья.
«Да мы уже и не пара», — кратко прокомментировала сообщение от пользователя Сети Бардо.
Пока режиссер и актриса не дали более подробного ответа на вопросы об изменениях в их отношениях.
Напомним, Наталья и Марюс стали встречаться в 2015-м. В скором времени у пары родился сын Эрик. Все это время общественность гадала, поженились ли звезды или продолжают жить в гражданском браке. Наряду с этим в СМИ иногда появлялась информация об изменах мужчины.