Ксения Собчак и Максим Виторган проводят выходные вместе

Не успели Ксения Собчак и Максим Виторган завершить бракоразводный процесс, как в Сети стали обсуждать возможность их воссоединения — на днях бывшая пара была замечена на совместном отдыхе на Кипре.

Максим Виторган и Ксения Собчак

С весны этого года общественность бурно обсуждает отношения Ксении Собчак и Максима Виторгана — напомним, тогда теледива ушла от мужа к режиссеру Константину Богомолову.

Несмотря на подготовку к бракоразводному процессу (Ксения и Максим еще не объявили о том, что больше не являются мужем и женой), супруги уверяют, что сохранили теплые отношения.

За последние месяцы знаменитости не раз появлялись на одних и тех же мероприятиях и в общих компаниях.

Ксения Собчак

А на днях пользователи Сети заметили, что в своих микроблогах Виторган и Собчак показывают фото и видео, сделанные на одном и том же концерте певицы LP, который прошел в минувшую субботу на Кипре.

Более того, судя по информации портала Super , Ксения и Максим отдыхают на острове вдвоем.

Бывшие возлюбленные проводят много времени вместе и оживленно беседуют, как будто об их расставании не может идти и речи.

1 2 3 ... 10 Пользователи Сети уверены, что Максим Виторган и Ксения Собчак вместе уехали на отдых

Несмотря на совместную поездку, телеведущая и актер не делятся с фолловерами общими снимками. К тому же, Ксения регулярно комментирует новые фотографии в микроблоге своего возлюбленного Константина Богомолова, который этот уик-энд провел в Москве.