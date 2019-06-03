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Ксения Собчак и Максим Виторган проводят выходные вместе

Не успели Ксения Собчак и Максим Виторган завершить бракоразводный процесс, как в Сети стали обсуждать возможность их воссоединения — на днях бывшая пара была замечена на совместном отдыхе на Кипре. 
Максим Виторган, Ксения Собчак
Максим Виторган и Ксения Собчак

С весны этого года общественность бурно обсуждает отношения Ксении Собчак и Максима Виторгана — напомним, тогда теледива ушла от мужа к режиссеру Константину Богомолову. 

Несмотря на подготовку к бракоразводному процессу (Ксения и Максим еще не объявили о том, что больше не являются мужем и женой), супруги уверяют, что сохранили теплые отношения. 

За последние месяцы знаменитости не раз появлялись на одних и тех же мероприятиях и в общих компаниях. 

Ксения Собчак
 Ксения Собчак

А на днях пользователи Сети заметили, что в своих микроблогах Виторган и Собчак показывают фото и видео, сделанные на одном и том же концерте певицы LP, который прошел в минувшую субботу на Кипре. 

Более того, судя по информации портала Super, Ксения и Максим отдыхают на острове вдвоем. 

Бывшие возлюбленные проводят много времени вместе и оживленно беседуют, как будто об их расставании не может идти и речи. 

  • Максим Виторган
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    Пользователи Сети уверены, что Максим Виторган и Ксения Собчак вместе уехали на отдых
    Смотреть галерею

Несмотря на совместную поездку, телеведущая и актер не делятся с фолловерами общими снимками. К тому же, Ксения регулярно комментирует новые фотографии в микроблоге своего возлюбленного Константина Богомолова, который этот уик-энд провел в Москве. 

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03 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган

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Гость 2019-05-27 19:18:00
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