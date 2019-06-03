Ксения Собчак и Максим Виторган проводят выходные вместе

С весны этого года общественность бурно обсуждает отношения Ксении Собчак и Максима Виторгана — напомним, тогда теледива ушла от мужа к режиссеру Константину Богомолову.
За последние месяцы знаменитости не раз появлялись на одних и тех же мероприятиях и в общих компаниях.
А на днях пользователи Сети заметили, что в своих микроблогах Виторган и Собчак показывают фото и видео, сделанные на одном и том же концерте певицы LP, который прошел в минувшую субботу на Кипре.
Бывшие возлюбленные проводят много времени вместе и оживленно беседуют, как будто об их расставании не может идти и речи.
Несмотря на совместную поездку, телеведущая и актер не делятся с фолловерами общими снимками. К тому же, Ксения регулярно комментирует новые фотографии в микроблоге своего возлюбленного Константина Богомолова, который этот уик-энд провел в Москве.