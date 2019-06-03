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Впала в немилость: Меган Маркл отдалила от себя Приянку Чопру

Закадычные подруги Меган Маркл и Приянка Чопра переживают не лучший период в отношениях. Герцогиня Сассекская игнорирует любые попытки Чопры увидеться и до сих пор не познакомила ее со своим сыном. 

Дружба 37-летней Меган Маркл и 36-летней Приянки Чопры началась четыре года назад — актрис сблизила страсть к кинематографу. Будущая герцогиня Сассекская, снимавшаяся тогда в фильмах и сериалах, поэтому была приглашена на званый вечер журнала Elle вместе с другими актерами. За ужином она разговорилась со звездой сериала «Куантико» Приянкой Чопрой.

«Выяснилось, что у нас очень много общих тем. Больше всего мы обсуждали актерскую профессию и поняли, что роли выбираем по одинаковому принципу. С тех пор мы дружим, и я думаю, что новый статус Меган Маркл не будет этому помехой», — вспоминала то время Чопра в интервью The Times. 

Подруги летали на совместный отдых, встречались за бранчем и обсуждали личную жизнь. Меган Маркл настолько доверяла Чопре, что делилась с ней подробностями своего романа с принцем Гарри. 

«Я знала о том, что Меган встречается с Гарри. Она его очень сильно любит, точно так же, как и он ее. Свадьба стала завершением их холостяцких отношений, и я очень за них рада. После того, как Маркл перебралась в Великобританию, мы общаемся намного реже, но я верю в то, что настоящая дружба сможет преодолеть любые преграды», — говорила индийская актриса в одном из интервью. 

Однако надежды Приянки не оправдались. Как только Меган стала замужней дамой, да к тому же и герцогиней, отношения с некогда близкой подругой испортились. В прошлом году экс-актриса отвергла приглашение на свадьбу Приянки Чопры и Ника Джонаса. Поклонники объяснили случившееся плотным графиком супруги принца Гарри. К тому же не стоило забывать, что в тот момент Меган была на последних месяцах беременности. Как бы в таком состоянии она полетела через океан?

Впрочем, эта версия не оправдалась, ведь спустя некоторое время Меган прилетела в Нью-Йорк, чтобы отметить с американскими подружками baby-shower. Приянку Чопру на радостное торжество не позвали. 

  • Приянка Чопра
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    Приянка Чопра и Меган Маркл подружились 4 года назад и сразу нашли общий язык
    Смотреть галерею

На днях Чопра прилетела в Лондон, и СМИ активно заговорили о визите, который индийская актриса нанесет молодой маме. Полагалось, что герцогиня Сассекская позовет Приянку в резиденцию Фрогмор, как Серену Уильямс и других близких подруг. Однако и на этот раз Чопра не дождалась приглашения.

Впрочем, это не помешало британским журналистам написать пару-тройку новостей о том, что малыш Арчи получил от Приняки Чопры и ее супруга Ника Джонаса несколько дорогих подарков из бутика Tiffany&Co.

Возмущенная звезда Болливуда вынуждена была сделать заявление, в котором пояснила, что наследника Меган и принца Гарри она еще не видела и дорогостоящих подарков не передавала. Впрочем, актриса не теряет надежды встретиться с некогда близкой подругой и ее первенцем. 

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03 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Приянка Чопра

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Статус «меган маркл»??? Ну, все с этой чопрой понятно. Неясно только, с чего она решила внезапно, что является близкой подругой. Ну, пообсуждали мир кино в прошлом, поставили в известность об отношениях на тот момент, это обыденное приятельство. Меган в глубокой беременности летает по своим нуждам, но не по чужим.

  • Ну и не велика потеря.

  • Журналисты уже не знают, что написать и к чему прицепится. Заголовок то какой громкий. Ребенок только родился, я не думаю что уже были приглашены толпы друзей, что бы они познакомились с сыном.

  • роли они выбирают,ага...

  • Меган Маркл ведет себя,как обычная жена-оставила только страшненьких подружек

  • Эта индианочка такая красивая, таких подружек нельзя держать поблизости))

  • Прям подруги не разлей вода. Ага

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