Анна Седокова открыла дачный сезон в узкой юбке и на шпильках и продемонстрировала свое «натуральное хозяйство»

36-летняя певица Анна Седокова продолжает радовать подписчиков своими эффектными фотографиями. На днях многодетная мать открыла дачный сезон и выложила по этому случаю снимок.

Певица Анна Седокова, одна из самых сексуальных женщин нашего шоу-бизнеса, активно ведет соцсети и ежедневно публикует снимки, которые неизменно вызывают интерес со стороны как поклонников, так и прессы. То выкладывает в инстаграм-истории бэкстейджи с откровенных съемок, то постит фотографии в купальниках. А на днях певица засветилась... в парнике, где решила полить грядки. Обратите внимание на наряд 36-летней звезды.

Для огородно-садоводческих работ знаменитость надела черную облегающую юбку и кроп-топ, едва удерживающий под тонкой тканью пышный бюст. Образ завершили прозрачные босоножки на высоком каблуке. Свой снимок певица прокомментировала весьма скромно: «Натуральное хозяйство».



Фанаты мгновенно отреагировали на новую публикацию артистки. Особенно фанатам пришелся по душе юмор Седоковой. «С хозяйством там полный порядок», «Вот прям совсем-совсем натуральное? Без пестицидов и удобрений?», «Чтобы не повредить растения, нужно ходить только на шпильках», — прокомментировали подписчики.

Однако если мужская половина аудитории осталась довольна очередным соблазнительным снимком Анны, женская раскритиковала певицу за неправдоподобный вид: «А вы всегда в парник на каблуках?», «Поливаешь не натурально и одета не по-хозяйски», — отметили подписчицы.