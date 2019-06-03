«Не ноги, а личное оскорбление»: пользователи Сети мечтают «развидеть» Льва Лещенко в коротких шортах

Лев Лещенко привык держаться на сцене с достоинством. На концертах он выступает в костюмах темных оттенков, а для светских мероприятий предпочитает классический смокинг. Для многих 77-летний певец — образец мужского стиля.
Однако на днях Лещенко предстал перед поклонниками в том, в чем его видят обычно лишь друзья и близкие.
В Инстаграм-аккаунте Николая Баскова, появилась фотография, на которой Лев Лещенко, Игорь Крутой и сам Басков позируют в коротких пляжных шортах.
Несмотря на то, что снимок, сделанный в Монако, был явно отпускным, оценили его не все. Мэтров российского шоу-биза раскритиковали за «неподобающий вид».
«Ножки — как у козы рожки», «Лещенко в коротких шортах, теперь я видела все», «Ножки как у курят», «Не ноги, а личное оскорбление», — прокомментировали фолловеры.
Сам Николай Басков прокомментировал фото так: «Наше Творческое трио: великий, обеспеченный и обаятельный». Многие поклонники оценили шутку и даже запустили новый хештег — #хочушортыкакулещенко.