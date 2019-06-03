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«Не ноги, а личное оскорбление»: пользователи Сети мечтают «развидеть» Льва Лещенко в коротких шортах

На днях в Сеть просочилось фото, на котором 77-летний Лев Лещенко предстал перед поклонниками в непривычном для себя образе. Народный артист РСФСР запечатлен в обнимку с Игорем Крутым и Николаем Басковым — все трое позируют в коротких шортах.

Лев Лещенко привык держаться на сцене с достоинством. На концертах он выступает в костюмах темных оттенков, а для светских мероприятий предпочитает классический смокинг. Для многих 77-летний певец — образец мужского стиля.

Однако на днях Лещенко предстал перед поклонниками в том, в чем его видят обычно лишь друзья и близкие. 
В Инстаграм-аккаунте Николая Баскова, появилась фотография, на которой Лев Лещенко, Игорь Крутой и сам Басков позируют в коротких пляжных шортах.

Несмотря на то, что снимок, сделанный в Монако, был явно отпускным, оценили его не все. Мэтров российского шоу-биза раскритиковали за «неподобающий вид».

«Ножки — как у козы рожки», «Лещенко в коротких шортах, теперь я видела все», «Ножки как у курят», «Не ноги, а личное оскорбление», — прокомментировали фолловеры.

  • Лев Лещенко
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    Льва Лещенко сложно представить в чем-то, кроме классического костюма или смокинга
    Смотреть галерею

Сам Николай Басков прокомментировал фото так: «Наше Творческое трио: великий, обеспеченный и обаятельный». Многие поклонники оценили шутку и даже запустили новый хештег — #хочушортыкакулещенко.

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03 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Лев Лещенко

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А что, ноги у мужчины такого возраста должны быть на вид, как у 20-летней модели ВС??? Что за бред...

  • Нормальные ноги. Просто шорты надо приличные носить. Как у Крутого.

  • Эти шорты больше на семейники похожи, чем на шорты. А ноги как ноги.

  • Нормальные ноги мужчины 77 лет. Человек делится моментами в кругу друзей, а они его ноги рассматривают, колхозники).

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Гость 2019-05-27 19:18:00
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