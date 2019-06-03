На борщах и пельменях от Ирины Шейк Брэдли Купер располнел еще больше

На днях в Сеть просочились снимки, на которых Брэдли Купер выглядит не таким подтняутым, как раньше. Готовится к новой роли или же слишком любит домашнюю еду своей русской невесты?

Звезда «Мальчишника в Вегасе» привык набирать лишние килограммы во время подготовки к съемкам. Для создания нужного образа Брэдли Купер готов жертвовать привлекательной внешностью и накачанной фигурой. Так, например, в картине «Американский снайпер», вышедший в 2015 году, знаменитый актер поправился на 18 кг, после чего успешно вернулся в прежнюю форму.



На церемонию награждения премии Оскар в 2019-м Купер пришел в сопровождении своей возлюбленной Ирины Шейк. Уже тогда в СМИ отметили, что актер явно набрал в весе. Фанаты затаили дыхание, ожидая, Купер вот-вот объявит об очередном перевоплощении, но от него пока не поступало никакой информации.

На днях 44-летний Брэдли Купер был замечен папарацци в Малибу во время пляжной вечеринки. Вид у Брэдли был, прямо скажем, не очень: темно-зеленая толстовка не скрывала лишних килограммов, а лицо было каким-то помятым.



1 2 3 ... 11 Брэдли Купер получил мировое признание после выхода фильма «Мальчишник в Вегасе»

Пора бы Брэдли Куперу наведаться в спортзал. А то негоже быть не в форме рядом с такой красавицей, как Ирина Шейк.