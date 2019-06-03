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На борщах и пельменях от Ирины Шейк Брэдли Купер располнел еще больше

На днях в Сеть просочились снимки, на которых Брэдли Купер выглядит не таким подтняутым, как раньше. Готовится к новой роли или же слишком любит домашнюю еду своей русской невесты?

Звезда «Мальчишника в Вегасе» привык набирать лишние килограммы во время подготовки к съемкам. Для создания нужного образа Брэдли Купер готов жертвовать привлекательной внешностью и накачанной фигурой. Так, например, в картине «Американский снайпер», вышедший в 2015 году, знаменитый актер поправился на 18 кг, после чего успешно вернулся в прежнюю форму.

На церемонию награждения премии Оскар в 2019-м Купер пришел в сопровождении своей возлюбленной Ирины Шейк. Уже тогда в СМИ отметили, что актер явно набрал в весе. Фанаты затаили дыхание, ожидая, Купер вот-вот объявит об очередном перевоплощении, но от него пока не поступало никакой информации. 

На днях 44-летний Брэдли Купер был замечен папарацци в Малибу во время пляжной вечеринки. Вид у Брэдли был, прямо скажем, не очень: темно-зеленая толстовка не скрывала лишних килограммов, а лицо было каким-то помятым. 

  • Брэдли Купер
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    Брэдли Купер получил мировое признание после выхода фильма «Мальчишник в Вегасе»
    Смотреть галерею

Пора бы Брэдли Куперу наведаться в спортзал. А то негоже быть не в форме рядом с такой красавицей, как Ирина Шейк.

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03 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото кредит: Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Брэдли Купер, Роман Брэдли Купера и Ирины Шейк

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Да это он с голодухи пухнет! Невеста то модель, какие уж там борщи с пельменями!?)))

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Гость 2019-05-27 19:18:00
232
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
Мрачные, но рядом: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на публике
51 Комментариев





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