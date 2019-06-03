Мелания Трамп повторила легендарный образ леди Ди во время своего официального визита в Лондон

Мелания Трамп решила впечатлить Елизавету II (а заодно напомнить о себе модной прессе) в первый же день пребывания в Великобритании. Смотрим, удалось ли ей это сделать.

На днях президент США Дональд Трамп прилетел с официальным визитом в Великобританию. Вместе с ним в Лондон прибыла его супруга — 49-летняя Мелания. Первые лица Америки основательно подготовились к появлению в Букингемском дворце: Трамп сменил прическу, а Мелания выбрала особый наряд.



3 июня на встречу с Елизаветой II первая леди США прибыла в платье итальянского Дома Gucci стоимостью 3,5 тысячи фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей). Мелания дополнила свой образ классическим аксессуаром, принятым при дворе — элегантной шляпкой в тон наряду.

Вероятно, 49-летняя Мелания стремилась порадовать королеву и не нарушить при этом дворцовый этикет. Супруге президента США удалось произвести впечатление и на прессу, которая уже сравнила наряд миссис Трамп с легендарными образами леди Ди. В белоснежных костюмах с широкими ремнями принцесса Диана ходила в конце восьмидесятых.



1 2 3 ... 10 49-летняя Мелания Трамп выбрала наряд, похожий на те, что в свое время носила принцесса Диана

Нельзя не отметить и аутфит, в котором первая леди была замечена незадолго до официального мероприятия. Длинное платье-рубашка Мелании было украшено яркими принтами в виде лондонских достопримечательностей — Биг-Бена, Тауэрского моста и Вестминстерского дворца. Свой образ первая леди США дополнила остроносыми лодочками телесного оттенка.