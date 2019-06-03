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Мелания Трамп повторила легендарный образ леди Ди во время своего официального визита в Лондон

Мелания Трамп решила впечатлить Елизавету II (а заодно напомнить о себе модной прессе) в первый же день пребывания в Великобритании. Смотрим, удалось ли ей это сделать.

На днях президент США Дональд Трамп прилетел с официальным визитом в Великобританию. Вместе с ним в Лондон прибыла его супруга — 49-летняя Мелания. Первые лица Америки основательно подготовились к появлению в Букингемском дворце: Трамп сменил прическу, а Мелания выбрала особый наряд. 

3 июня на встречу с Елизаветой II первая леди США прибыла в платье итальянского Дома Gucci стоимостью 3,5 тысячи фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей). Мелания дополнила свой образ классическим аксессуаром, принятым при дворе — элегантной шляпкой в тон наряду.

Вероятно, 49-летняя Мелания стремилась порадовать королеву и не нарушить при этом дворцовый этикет. Супруге президента США удалось произвести впечатление и на прессу, которая уже сравнила наряд миссис Трамп с легендарными образами леди Ди. В белоснежных костюмах с широкими ремнями принцесса Диана ходила в конце восьмидесятых.

  • Мелания Трамп
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    49-летняя Мелания Трамп выбрала наряд, похожий на те, что в свое время носила принцесса Диана
    Смотреть галерею

Нельзя не отметить и аутфит, в котором первая леди была замечена незадолго до официального мероприятия. Длинное платье-рубашка Мелании было украшено яркими принтами в виде лондонских достопримечательностей — Биг-Бена, Тауэрского моста и Вестминстерского дворца. Свой образ первая леди США дополнила остроносыми лодочками телесного оттенка.

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03 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Rex Features/Fotodom.ru
Теги

Дональд Трамп, Мелания Трамп

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну и зря вдохновлялась, скучный образ и это шляпа огромная как гриб( Мелания сама по себе стильная дама, умеющая подать себя

  • Абсолютная икона стиля!!!! У Меланьи безупречный вкус и чувство стиля!!!!

  • Похудела? Ранее на ней все приталенное трещало, обтягивая большой живот и грудь на нем, без талии. Очень злое лицо у нее, и слишком много косметики.

  • Лицо у нее стало некрасивое совсем. Глаза сощурились в щелочки, кожа серая. Фигура хороша конечно, ничего не скажешь.

  • Кто людям помогааает тот тратит время зря...

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Гость 2019-05-27 19:18:00
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