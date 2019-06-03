Директор погибшей Юлии Началовой опровергла информацию о том, что Евгений Алдонин забрал дочь Веру в новую семью

Недавно журналистам стало известно, что Евгений Алдонин принял решение забрать свою дочь Веру от родителей Юлии Началовой. Впрочем, представительница недавно умершей певицы поведала, что в действительности все обстоит не так.

Евгений Алдонин и Юлия Началова с дочерью Верой

Не так давно футболист Евгений Алдонин рассказал СМИ, что принял решение воспитывать свою 12-летнюю дочь Веру самостоятельно. Мужчина сообщил, что уже забрал девочку от родителей Юлии Началовой, которая погибла этой весной.

Из-за гастролей певицы Вера уже давно жила у дедушки и бабушки.

Алдонин радовался тому, что дочь от первого брака отлично ладит с его новой супругой и маленьким сыном. На днях счастливая семья в обновленном составе даже улетела отдыхать в Турцию.

Евгений Алдонин с женой Ольгой и сыном Артемом

2 июня сложившуюся ситуацию решила прокомментировать пиар-директор умершей певицы Анна Исаева.

По словам пиар-агента, футболист все же не забрал дочь от родителей Началовой.

«Журналисты, как можно сообщать о том, чего нет? Мама Юлии вторые сутки нервничает и спрашивает меня: ''Когда же это закончится?''. Вера на отдыхе в Турции. Да, она там со своим отцом. Но никто и никуда ее не забирал от бабушки и дедушки», — написала в своем микроблоге Исаева.

1 2 3 ... 10 Евгений Алдонин не забрал на воспитание дочь Юлии Началовой

На данный момент Евгений Алдонин не ответил на слова женщины, поэтому пока непонятно, зачем он ранее сообщал о том, что девочка будет воспитываться в его семье.