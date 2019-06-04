Белые ходят первыми: Кейт Миддлтон, Мелания Трамп и другие гости торжественного приема Елизаветы II в Букингемском дворце

3 июня Дональд Трамп и его семья начали официальное турне по странам Европы, первым делом посетив Лондон для встречи с Елизаветой II. Известно, что с мэром столицы Великобритании из-за ряда разногласий президент США встречаться отказался.
А вечером в Букингемском дворце состоялся гала-прием, участниками которого стали члены британской королевской семьи, Дональд Трамп и его родственники, а также принявшая решение уйти в отставку премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй и члены ее правительства.
Многие дамы, как и королева, появились на вечере в белоснежных платьях. Мелания Трамп примерила наряд Dior с необычным дизайном в зоне декольте и дополнила его высокими перчатками в тон, а Кейт Миддлтон выбрала романтичное платье своего любимого бренда Alexander McQueen.
Кроме того, голову Миддлтон в этот вечер венчала одна из самых знаменитых тиар королевской семьи под названием «Узелки любви». Ранее эту диадему носила принцесса Диана, но в последнее время, «по особым случаям», ее надевает и супруга принца Уильяма.
Вечер прошел весьма успешно. Дональд Трамп не раз назвал Елизавету II «великой женщиной», а она, в свою очередь, выразила надежду, что альянс Вашингтона и Лондона будет существовать еще долгие десятилетия, «обеспечивая безопасность и процветание обоих народов».
Президент США пробудет в Великобритании до 5 июня. Во время присутствия Трампа в Лондоне состоятся его рабочие встречи с членами правительства страны, а также мероприятия, посвященные памяти о событиях Второй мировой войны.