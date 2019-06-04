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Белые ходят первыми: Кейт Миддлтон, Мелания Трамп и другие гости торжественного приема Елизаветы II в Букингемском дворце

Вечером 3 июня в Букингемском дворце состоялся гала-прием по случаю официального визита Дональда Трампа в Великобританию. На мероприятии блистали Мелания и Иванка Трамп, Тереза Мэй и Кейт Миддлтон, которая, кстати, впервые вышла в свет с Викторианским орденом Елизаветы II на груди. 
Дональд Трамп, Елизавета II
Дональд Трамп и Елизавета II

3 июня Дональд Трамп и его семья начали официальное турне по странам Европы, первым делом посетив Лондон для встречи с Елизаветой II. Известно, что с мэром столицы Великобритании из-за ряда разногласий президент США встречаться отказался.

Весь день в городе гремели салюты и шли мероприятия, приуроченные к визиту Трампа. 

А вечером в Букингемском дворце состоялся гала-прием, участниками которого стали члены британской королевской семьи, Дональд Трамп и его родственники, а также принявшая решение уйти в отставку премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй и члены ее правительства. 

 
 

Многие дамы, как и королева, появились на вечере в белоснежных платьях. Мелания Трамп примерила наряд Dior с необычным дизайном в зоне декольте и дополнила его высокими перчатками в тон, а Кейт Миддлтон выбрала романтичное платье своего любимого бренда Alexander McQueen. 

Кстати, на гала-ужине Кейт впервые появилась с Королевским Викторианским орденом на груди. Почетную награду герцогиня получила в прошлом месяце из рук Елизаветы II.

Кроме того, голову Миддлтон в этот вечер венчала одна из самых знаменитых тиар королевской семьи под названием «Узелки любви». Ранее эту диадему носила принцесса Диана, но в последнее время, «по особым случаям», ее надевает и супруга принца Уильяма. 

  • Дональд Трамп, Мелания Трамп, Елизавета II, Принц Чарльз, Камилла Паркер Боулз
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    3 июня в Лондоне прошел гала-ужин по случаю приезда в Великобританию Дональда Трампа
    Смотреть галерею

Вечер прошел весьма успешно. Дональд Трамп не раз назвал Елизавету II «великой женщиной», а она, в свою очередь, выразила надежду, что альянс Вашингтона и Лондона будет существовать еще долгие десятилетия, «обеспечивая безопасность и процветание обоих народов». 

Президент США пробудет в Великобритании до 5 июня. Во время присутствия Трампа в Лондоне состоятся его рабочие встречи с членами правительства страны, а также мероприятия, посвященные памяти о событиях Второй мировой войны. 

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04 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Дональд Трамп, Елизавета II, Тереза Мэй, Иванка Трамп, Мелания Трамп, Камилла Паркер Боулз, Принц Уильям

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Мелания красотка, а Кейт уже по традиции в не очень удачное платье, оно ей не идет

  • Мелания красавица!

  • Кейт очень хороша в этом платье, зря вы так

  • Мелания восхитительна! От Кейт ожидала большего.

  • Мелания хоть мешок наденет, будет выглядеть статно и величественно даже без украшений и тиары. Кейт в обрывках марли, сутулая, маскообразное лицо, в целом вид как у выпускницы средней школы – собственно ничего необычного. Где в Кате видят стать её фанатки, непонятно, особенно когда рядом действительно видные женщины сточт,на фоне которых Катя меркнет

  • Катя обычная крестьянская девушка,какой стати вы от неё требуете.Правильно тут писали,богатым наследницам принцы не нужны с их закидонами.А простолюдинки сами бегать будут спотыкаясь с ног,чтобы их замуж взяли.

  • Кейт выглядит очень хорошо.цветущая роза)да,платье по ней простовато,но никакого криминала не вижу.успеет еще и в более статусных вещах находиться)))а перчатки у Меланьи смотрятся грубовато,их бы из менее плотной ткани сшить,было бы лучше

  • Гость

    Катя обычная крестьянская девушка,какой стати вы от неё требуете.Правильно тут писали,богатым наследницам принцы не нужны с их закидонами.А простолюдинки сами бегать будут спотыкаясь с ног,чтобы их замуж взяли.

    а я вижу в ней стать.и красоту

  • Гость

    Катя обычная крестьянская девушка,какой стати вы от неё требуете.Правильно тут писали,богатым наследницам принцы не нужны с их закидонами.А простолюдинки сами бегать будут спотыкаясь с ног,чтобы их замуж взяли.

    какая крестьянка?вы о чем?все бы такими крестьянками были

  • Ха-ха-ха, здорово заголовком не явившуюся Меган протроллили, я заодно и уволенную Терезу.

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