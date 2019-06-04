Премия CFDA Fashion Awards 2019: Джей Ло ушла с наградой, а Белла Хадид продемонстрировала волнующее декольте

Минувшей ночью в Бруклинском музее Нью-Йорка прошла ежегодная церемония вручения премии Совета модельеров Америки. На мероприятии блистали звезды модного мира: от Анны Винтур до сестер Хадид.

Хайди Клум (в J. Mendel)

CFDA Fashion Awards — аналог «Оскара» в мире моды — премия, ежегодно вручаемая Советом модельеров Америки за достижения в фэшн-индустрии. Совет в 1962-м основала Элеонора Ламбрет. Именно благодаря созданию этой организации Нью-Йорк приобрел мировой статус модной столицы. В 1984-м Совет учредил собственную премию, и с тех пор ежегодно в Нью-Йорк слетаются селебрити со всех уголков планеты, чтобы принять участие в культовой церемонии CFDA.

Эшли Грэм (в Christian Siriano)

Победителя в различных номинациях выбирают путем голосования, в котором принимают участие дизайнеры-члены CFDA, редакторы, стилисты, байеры. В этом году заветные награды получили Дженнифер Лопес, Мэри-Кейт и Эшли Олсен, Рик Оуэнс, Карин Ройтфельд и другие известные персоны.



Настоящий фурор произвела 49-летняя Дженнифер Лопес, появившаяся на церемонии в «огненном» тотал-луке от Ralph Lauren. Артистка получила почетную премию «Икона стиля» из рук Тома Форда. «Дженни с района» произнесла трогательную речь, не забыв о каждом, кто способствовал формированию ее уникального стиля.

Дженнифер Лопес (в Ralph Lauren) и Алекс Родригез

Дизайнером года стал американец Брэндон Максвелл. Известный модельер одержал победу на премии уже во второй раз. Напомним, что свою первую награду CFDA Брэндон получил в 2016-м.



Мэри-Кейт и Эшли Олсен, основательницы бренда The Row, стали лауреатами в номинации «Дизайнер аксессуаров года». Всего на счету сестер уже пять побед на CFDA.

Сестры Олсен

Модельер Рик Оуэнс был назван «Дизайнером мужской одежды года». Сара Бертон, креативный директор бренда Alexander McQueen, получила почетную награду имени Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти из рук Анны Винтур.



Среди звездных гостей блистали Белла и Джиджи Хадид, Эмили Ратайковски, Диана Крюгер, Миа Моретти, Ева Чен, Алек Век и другие знаменитости мира моды.