Дэвид Бекхэм высказался против возлюбленной старшего сына и посоветовал ему серьезно подумать о будущем

Не успела семья Дэвида Бекхэма вернуться из сказочных каникул в Майами, как знаменитый отец решил провести воспитательную беседу с сыном. Чем так расстроил Дэвида 20-летний Бруклин?

Пока 45-летняя Виктория Бекхэм прячется от объективов фотокамер, ее супруг вовсю занимается воспитанием детей. Теперь мы знаем, что знаменитый отец не только балует 20-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 14-летнего Круза и семилетнюю Харпер, устраивая им потрясающий отдых. 44-летний футболист умеет применить и «кнут».



На этот раз Дэвид не доволен отношениями, сложившимися между его старшим сыном Бруклином и его возлюбленной Ханной Кросс. По словам источника The Sun, Дэвид имел серьезный разговор с сыном и попросил его «подумать над будущим». Что это? Излишняя строгость многодетного отца? Или беспокойство Дэвида обосновано?

20-летний Бруклин Бекхэм около года встречается с 22-летней начинающей моделью Ханной Кросс, известной по съемкам в рекламных кампаниях Tophop и Asos. Молодых людей познакомила двоюродная сестра Бруклина, и, вероятно, страсть между моделью и наследником знаменитого футболиста вспыхнула быстро.



Впрочем, отношения в паре довольно напряженные. По словам источника The Sun, Бруклин и Ханна часто ссорятся и скандалят. Поэтому обеспокоенные Дэвид и Виктория не в восторге от личной жизни наследника.

1 2 3 ... 10 Бруклин Бекхэм и Ханна Кросс познакомились около года назад

Вероятно, Дэвид окончательно потерял терпение и решил вмешаться в отношения молодых. Бекхэм решил «серьезно поговорить» с сыном и объяснил, что Ханна ему не чета. Кроме того, заботливый отец настаивал на том, чтобы «Бруклин больше времени проводил с семьей». По информации источника, близкого к звездной семье, Дэвид надеется таким образом помочь старшему сыну принять правильное решение в отношении Ханны.