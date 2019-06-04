Минус-сайз! Благодаря ультрапышной драпировке на плечах талия Эшли Грэм выглядит осиной

31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм умеет подать себя. На церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards Грэм сошла за худышку в обтягивающем черном платье.

На прошедшей церемонии CFDA Fashion Awards 2019 собрались знаменитости фэшн-индустрии. Пока все обсуждали соблазнительный вырез Беллы Хадид и длинные ноги Винни Харлоу, Эшли Грэм поражала публику безупречным нарядом от американского дизайнера Кристиана Сириано.



31-летняя Эшли Грэм — икона бодипозитива. В своих интервью плюс-сайз-модель не раз поднимала тему принятия собственного тела и комплексов, связанных с лишними килограммами. Сама Грэм не стесняется своего пышного тела и участвует в рекламных кампаниях купальников и нижнего белья.

На прошедшей церемонии CFDA Эшли Грэм произвела настоящий фурор. В отличие от нарядов большинства моделей, обтягивающее черное платье Эшли с объемными рукавами было в меру строгим и закрытым. Руки 31-летней модели украшали длинные перчатки, а в качестве дополнения к элегантному образу Грэм подобрала черные очки и шляпу в тон.

1 2 3 ... 10 Для церемонии CFDA в Бруклинском музее искусств Эшли Грэм выбрала total black образ

Однако больше всего поклонников поразил не «королевский» наряд Эшли, а изменившаяся благодаря драпировке фигура популярной плюс-сайз модели. Осиная талия, стройные ноги — вот к чему был прикован взгляд публики. Благодаря черному цвету платья и грамотно расставленным акцентам, Эшли выглядела, как девушка размера M.