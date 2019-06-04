Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Минус-сайз! Благодаря ультрапышной драпировке на плечах талия Эшли Грэм выглядит осиной

31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм умеет подать себя. На церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards Грэм сошла за худышку в обтягивающем черном платье.

На прошедшей церемонии CFDA Fashion Awards 2019 собрались знаменитости фэшн-индустрии. Пока все обсуждали соблазнительный вырез Беллы Хадид и длинные ноги Винни Харлоу, Эшли Грэм поражала публику безупречным нарядом от американского дизайнера Кристиана Сириано.

31-летняя Эшли Грэм — икона бодипозитива. В своих интервью плюс-сайз-модель не раз поднимала тему принятия собственного тела и комплексов, связанных с лишними килограммами. Сама Грэм не стесняется своего пышного тела и участвует в рекламных кампаниях купальников и нижнего белья.

На прошедшей церемонии CFDA Эшли Грэм произвела настоящий фурор. В отличие от нарядов большинства моделей, обтягивающее черное платье Эшли с объемными рукавами было в меру строгим и закрытым. Руки 31-летней модели украшали длинные перчатки, а в качестве дополнения к элегантному образу Грэм подобрала черные очки и шляпу в тон.

  • Эшли Грэм
    1 2 3 ...10
    Для церемонии CFDA в Бруклинском музее искусств Эшли Грэм выбрала total black образ
    Смотреть галерею

Однако больше всего поклонников поразил не «королевский» наряд Эшли, а изменившаяся благодаря драпировке фигура популярной плюс-сайз модели. Осиная талия, стройные ноги — вот к чему был прикован взгляд публики. Благодаря черному цвету платья и грамотно расставленным акцентам, Эшли выглядела, как девушка размера M.

Перейти к обсуждению 3


04 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Getty Images
Теги

Эшли Грэм

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Выглядит как гламурная вдова, а-ля «Династия»)

  • Здоровый бабец) ей бы от целика избавиться, и тогда почти норм)

  • Гость

    Здоровый бабец) ей бы от целика избавиться, и тогда почти норм)

    Эшли не избавится от целлика, потому что она "груша". Даже у худых груш, как правило, есть целлюлит.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-02 23:41:14.7082
237
Ну что же-круто! Этим детям не подсовывают тупые мультики и ролики на телефоне, их воспитывают и обучают по высшему классу. Всем бы детям так воспитываться!
Принцесса Шарлотта идет в школу в 4 года: она уже говорит по-французски, готовит, командует братом и ставит на место репортеров
78 Комментариев
Гость 2019-06-02 20:19:00
186
Дочка Алсу побеждает в песенном конкурсе, дочки Бородиной и Самойловой в гимнастике, др талантливых детей в России нету, а по теме, обе девочки имеют лишний вес для гимнастики
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
71 Комментариев
Гость 2019-06-02 14:57:00
149
Я не то, чтобы против блоггерства и желания получить славу..... Просто мне кажется, что однажды мы проснёмся, а у нас не будет ни врачей, ни спасателей, ни полиции, только блоггеры, которые будут в интернете учить, как мазать йодом колено и паралельно продавать этот йод со своим афтографом
Инстаграм-модель прервала матч финала Лиги чемпионов, выбежав на поле в откровенном купальнике
19 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.