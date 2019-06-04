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В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может расслабиться и забыть втянуть живот

Поклонники рассмотрели «округлившийся» живот 25-летней Анастасии Тарасовой, который она обычно не выставляет напоказ благодаря удачным позам.

На днях Дмитрий и Анастасия Тарасовы отправились на отдых с друзьями, детьми и родственниками. Модель активно выкладывает фотографии из отпуска и демонстрирует подтянутое тело в купальнике.

Пока фолловеры восхищались стройной фигурой Анастасии, в Сети появился снимок, на котором 25-летняя красавица выглядит чуть иначе. На фотографии Тарасова стоит в обнимку с сестрой... забыв втянуть живот. 

Поклонники сразу отметили разницу между фото, на которых Анастасия красуется в одном и том же купальнике. Кто-то решил, что она перебарщивает с фотошопом, а кто-то — что модель находится на первых месяцах беременности. 

Анастасия не раз говорила о том, что хочет большую семью. Вместе с мужем они планируют завести еще одного ребенка после того, как Тарасова полностью восстановится. Поклонники затаили дыхание в надежде на счастливую новость.

Однако сама Анастасия Тарасова пока от комментариев касательно беременности воздерживается. Вероятнее всего, пополнения в семье ожидать рановато: модель просто расслабилась на фотографии с сестрой и не следила за выгодным ракурсом. 

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04 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Личный архив
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

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24 комментария Добавить комментарий
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  • у нее еще и целлюлит вроде

  • Может вторым беременна..

  • А тут никто и не сомневается,что в их ванильных инстаграмах сплошной фотошоп и показуха.И вообще,чем известна эта девица,кроме того,что она 3я жена бывшего мужа Бузовой?Почему о ней тут так часто пишут?

  • Хорошая фигура, красивый купальник и туника.

  • Гость

    Хорошая фигура, красивый купальник и туника.

    Купальник ужасный,как только можно было приобрести такую безвкусицу!!

  • Гость

    А тут никто и не сомневается,что в их ванильных инстаграмах сплошной фотошоп и показуха.И вообще,чем известна эта девица,кроме того,что она 3я жена бывшего мужа Бузовой?Почему о ней тут так часто пишут?

    Жена бывшего мужа Оксаны, вернее будет, т.к. у них была полноценная семья. Оксана-первая жена и мать дочери Тарасова.

  • Гость

    Купальник ужасный,как только можно было приобрести такую безвкусицу!!

    Сейчас в моде такой фасон, кстати. Если Бузова в таком купальнике сфотается, то вы уже будете писать, что купальник классный?

  • Отлично девушка выглядит! Просто ракурс другой и спину прогнула. А целлюлит у всех нормальных женщин есть в той или иной степени. Это говорит только о том, что она здорова и обладает правильным набором гормонов. Уж точно выглядит лучше, чем бывшая жена.

  • Гость

    Жена бывшего мужа Оксаны, вернее будет, т.к. у них была полноценная семья. Оксана-первая жена и мать дочери Тарасова.

    Что за ерунду вы всегда пишите. Бузова была официально замужем за тараса.А не виртуально, как некоторые

  • Гость

    Жена бывшего мужа Оксаны, вернее будет, т.к. у них была полноценная семья. Оксана-первая жена и мать дочери Тарасова.

    Не будет!!! Иначе как же Тарасов без славы обойдется,кому интересен бывший муж Оксаны,а вот бывший муж Бузовой-это титул,коим он до сир пор и пользуется,как и его очередная жена!!

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