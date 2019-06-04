В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может расслабиться и забыть втянуть живот

Поклонники рассмотрели «округлившийся» живот 25-летней Анастасии Тарасовой, который она обычно не выставляет напоказ благодаря удачным позам.

На днях Дмитрий и Анастасия Тарасовы отправились на отдых с друзьями, детьми и родственниками. Модель активно выкладывает фотографии из отпуска и демонстрирует подтянутое тело в купальнике.



Пока фолловеры восхищались стройной фигурой Анастасии, в Сети появился снимок, на котором 25-летняя красавица выглядит чуть иначе. На фотографии Тарасова стоит в обнимку с сестрой... забыв втянуть живот.

Поклонники сразу отметили разницу между фото, на которых Анастасия красуется в одном и том же купальнике. Кто-то решил, что она перебарщивает с фотошопом, а кто-то — что модель находится на первых месяцах беременности.



Анастасия не раз говорила о том, что хочет большую семью. Вместе с мужем они планируют завести еще одного ребенка после того, как Тарасова полностью восстановится. Поклонники затаили дыхание в надежде на счастливую новость.



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Однако сама Анастасия Тарасова пока от комментариев касательно беременности воздерживается. Вероятнее всего, пополнения в семье ожидать рановато: модель просто расслабилась на фотографии с сестрой и не следила за выгодным ракурсом.

