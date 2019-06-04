Дональд Трамп допустил непозволительную вольность с королевой Елизаветой II

Пока модная пресса анализирует наряды Мелании и Иванки Трамп, а также Кейт Миддлтон, таблоиды обсуждают неловкую ситуацию, в которую попал президент США.

Дональд Трамп вместе с семьей прилетел в Лондон в рамках официального визита. 3 мая, во время торжественного банкета в Букингемском дворце, президент США не сдержал своих чувств и... приобнял Елизавету II, нарушив тем самым королевский протокол.



Инцидент произошел после того, как 72-летний Трамп произнес благодарственную речь королеве, отметив ее мужество и стойкость во время Второй мировой войны. Президент США назвал 93-летнюю Елизавету II «великой женщиной» и решил подкрепить слова делом. Он положил руку на спину королевы и поднял бокал в ее честь.



«От Второй мировой войны до наших дней ее Величество всегда была символом бесценных традиций. Она является воплощением достоинства, долга и патриотизма, которое гордо бьется в каждом британском сердце», — сказал Трамп.

Вокруг «дружеского жеста» Трампа сразу возникла дискуссия, ведь по протоколу подобная фамильярность по отношению к королеве недопустима. Англичане чтут традиции и ожидают того же от иностранных гостей. Однако сама Елизавета II никак не отреагировала на случившееся. 93-летняя королева не изменилась в лице и как ни в чем не бывало подняла свой бокал после завершения речи Трампа.



1 2 3 ... 8 Согласно существующему протоколу, который возник еще в Средние века, никто не имеет права дотрагиваться до британского монарха

К слову, на веб-сайте Королевской семьи говорится: «Не существует обязательных кодексов поведения при встрече с Королевой или членом Королевской семьи, но многие люди хотят соблюдать традиционные формы».