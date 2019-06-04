Дональд Трамп допустил непозволительную вольность с королевой Елизаветой II

Дональд Трамп вместе с семьей прилетел в Лондон в рамках официального визита. 3 мая, во время торжественного банкета в Букингемском дворце, президент США не сдержал своих чувств и... приобнял Елизавету II, нарушив тем самым королевский протокол.
Инцидент произошел после того, как 72-летний Трамп произнес благодарственную речь королеве, отметив ее мужество и стойкость во время Второй мировой войны. Президент США назвал 93-летнюю Елизавету II «великой женщиной» и решил подкрепить слова делом. Он положил руку на спину королевы и поднял бокал в ее честь.
Вокруг «дружеского жеста» Трампа сразу возникла дискуссия, ведь по протоколу подобная фамильярность по отношению к королеве недопустима. Англичане чтут традиции и ожидают того же от иностранных гостей. Однако сама Елизавета II никак не отреагировала на случившееся. 93-летняя королева не изменилась в лице и как ни в чем не бывало подняла свой бокал после завершения речи Трампа.
К слову, на веб-сайте Королевской семьи говорится: «Не существует обязательных кодексов поведения при встрече с Королевой или членом Королевской семьи, но многие люди хотят соблюдать традиционные формы».