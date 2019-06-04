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Дональд Трамп допустил непозволительную вольность с королевой Елизаветой II

Пока модная пресса анализирует наряды Мелании и Иванки Трамп, а также Кейт Миддлтон, таблоиды обсуждают неловкую ситуацию, в которую попал президент США. 

Дональд Трамп вместе с семьей прилетел в Лондон в рамках официального визита. 3 мая, во время торжественного банкета в Букингемском дворце, президент США не сдержал своих чувств и... приобнял Елизавету II, нарушив тем самым королевский протокол. 

Инцидент произошел после того, как 72-летний Трамп произнес благодарственную речь королеве, отметив ее мужество и стойкость во время Второй мировой войны. Президент США назвал 93-летнюю Елизавету II «великой женщиной» и решил подкрепить слова делом. Он положил руку на спину королевы и поднял бокал в ее честь.

«От Второй мировой войны до наших дней ее Величество всегда была символом бесценных традиций. Она является воплощением достоинства, долга и патриотизма, которое гордо бьется в каждом британском сердце», — сказал Трамп. 

Вокруг «дружеского жеста» Трампа сразу возникла дискуссия, ведь по протоколу подобная фамильярность по отношению к королеве недопустима. Англичане чтут традиции и ожидают того же от иностранных гостей. Однако сама Елизавета II никак не отреагировала на случившееся. 93-летняя королева не изменилась в лице и как ни в чем не бывало подняла свой бокал после завершения речи Трампа. 

  • Елизавета II
    1 2 3 ...8
    Согласно существующему протоколу, который возник еще в Средние века, никто не имеет права дотрагиваться до британского монарха
    Смотреть галерею

К слову, на веб-сайте Королевской семьи говорится: «Не существует обязательных кодексов поведения при встрече с Королевой или членом Королевской семьи, но многие люди хотят соблюдать традиционные формы».

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04 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Twitter, Getty Images, Rex Features/Fotodom.ru
Теги

Дональд Трамп, Мелания Трамп, Мишель Обама, Елизавета II

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Смеюсь немогу.С выражения лица Трампа.Смешной он. Как цыпленок.

  • Действительно королева очень достойная и великая Женщина. А американцы всегда немного свободней, чем другие)

  • Сколько всяких баба Лиза уже перевидала,кто протокол нарушал, и думается Трамп не последний🤗

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