Бари Алибасов попал в реанимацию, случайно выпив жидкость для прочистки труб

Поздним вечером 4 июня отечественные информагенства сообщили, что 71-летний Бари Алибасов был экстренно госпитализирован прямиком из своей музыкальной студии.
Алибасов получил сильный ожог пищевода и желудка. Он сам вызвал скорую помощь — бригаде пришлось откачивать его прямо в машине по пути в одну из столичных больниц.
Сейчас состояние знаменитости оценивается как тяжелое. По сообщениям СМИ, Бари Каримович находится в токсикореанимации в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.
На данный момент неизвестно, сколько продюсеру придется пробыть в стенах больницы и какие последствия влечет за собой подобное отравление химикатами.
Сын знаменитости Бари Алибасов-младший опроверг домыслы о попытке самоубийства отца, которые тут же распространились по Сети. Произошедшее мужчина называет «трагической случайностью», передает «Комсомольская правда».