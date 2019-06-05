Бари Алибасов попал в реанимацию, случайно выпив жидкость для прочистки труб

4 июня журналистам стало известно, что Бари Алибасов находится в реанимации одной из больниц Москвы — продюсер случайно выпил жидкость для прочистки труб.

Бари Алибасов

Поздним вечером 4 июня отечественные информагенства сообщили, что 71-летний Бари Алибасов был экстренно госпитализирован прямиком из своей музыкальной студии.



По словам сына продюсера, мужчина случайно выпил жидкость для прочистки труб, которую зачем-то налили в стакан, передает РИА Новости

Алибасов получил сильный ожог пищевода и желудка. Он сам вызвал скорую помощь — бригаде пришлось откачивать его прямо в машине по пути в одну из столичных больниц.

Сейчас состояние знаменитости оценивается как тяжелое. По сообщениям СМИ, Бари Каримович находится в токсикореанимации в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.



На данный момент неизвестно, сколько продюсеру придется пробыть в стенах больницы и какие последствия влечет за собой подобное отравление химикатами.



Сын знаменитости Бари Алибасов-младший опроверг домыслы о попытке самоубийства отца, которые тут же распространились по Сети. Произошедшее мужчина называет «трагической случайностью», передает «Комсомольская правда».