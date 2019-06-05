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Бари Алибасов попал в реанимацию, случайно выпив жидкость для прочистки труб

4 июня журналистам стало известно, что Бари Алибасов находится в реанимации одной из больниц Москвы — продюсер случайно выпил жидкость для прочистки труб. 
Бари Алибасов
Бари Алибасов

Поздним вечером 4 июня отечественные информагенства сообщили, что 71-летний Бари Алибасов был экстренно госпитализирован прямиком из своей музыкальной студии. 

По словам сына продюсера, мужчина случайно выпил жидкость для прочистки труб, которую зачем-то налили в стакан, передает РИА Новости

Алибасов получил сильный ожог пищевода и желудка. Он сам вызвал скорую помощь — бригаде пришлось откачивать его прямо в машине по пути в одну из столичных больниц. 

Бари Алибасов
 

Сейчас состояние знаменитости оценивается как тяжелое. По сообщениям СМИ, Бари Каримович находится в токсикореанимации в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

На данный момент неизвестно, сколько продюсеру придется пробыть в стенах больницы и какие последствия влечет за собой подобное отравление химикатами. 

Сын знаменитости Бари Алибасов-младший опроверг домыслы о попытке самоубийства отца, которые тут же распространились по Сети. Произошедшее мужчина называет «трагической случайностью», передает «Комсомольская правда»

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05 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Бари Алибасов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • "Жидкость, которую зачем-то налили в стакан." - Кто налил? То есть не он сам? А если сам, то как можно не заметить, что наливаешь что-то из бутылки, которая явно не питьевая???? И как можно не почувствовать запах явной химии, когда подносишь стакан ко рту???Странно все это.

  • В муз студии стоял стакан с жидкостью для прочистки труб?? То есть где-то на столе, не в санузле? Странно, значит выходит, кто-то спецом налил? Жесть конечно, представляю, какие боли, пусть скорее поправляется человек(((

  • Да бухой был или чего- то нюхал... а так, поправляется пусть скорее, ржачный мужик)

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