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«Перешла черту»: фолловеры считают, что Полине Гагариной пора перестать худеть

32-летняя Полина Гагарина не скрывает, что без устали работает над своей фигурой. Обычно поклонники восхищаются подтянутым телом артистки, но в этот раз что-то пошло не так.

Полина Гагарина отличается железной волей и твердым характером. Мы уже писали о том, как после рождения сына знаменитая артистка в одночасье приняла решение похудеть — и с тех пор сбросила больше 40 кг. 

Поклонники восхищаются стройным телом Гагариной и оставляют массу комплиментов под фотографиями звезды. Однако на этот раз фанатам стало не по себе: по их мнению, Полина «перешла черту» и выглядит слишком худой.

Эту фотографию не оценили фолловеры Полины Гагариной
Эту фотографию не оценили фолловеры Полины Гагариной

На днях 32-летняя певица выложила в Инстаграм фотографию, на которой предстала в спортивной форме: маленьком полосатом топе, не скрывающем пресс артистки, и коротких фиолетовых шортах, подчеркнувших загорелые ноги Гагариной. Казалось бы, фанаты должны обрадоваться удачному кадру, на котором счастливая Полина играет в бадминтон.

Однако все обратили внимание на излишнюю худобу артистки. «У вас уже ребра торчат», «Ты сама уже как ракетка», «Худоба Полины перешла черту», «Одни кости», «Вы что, блокаду пережили?», «Полина, это уже слишком. Нужно немного поправиться», — заявили поклонники.

  • Полина Гагарина
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    Полина Гагарина начала следить за своей фигурой только после рождения сына
    Смотреть галерею

Впрочем, нашлись и те, кому фигура похудевшей Гагариной показалась идеальной. «Полина, ты в шикарной форме», «Фигура невероятная», «Шикарная», — поддержали певицу самые преданные фанаты. 

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05 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Полина Гагарина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Второе фото просто бомбическое! Это фото достойно особой премии и своего места на выставке!!! Полина - браво 👏!!!! P.S. Волочкова нервно курит в сторонке 😉

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