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«Перекошенное лицо»: 51-летняя Кайли Миноуг вышла в свет, но поразила не платьем, а внешним видом

На днях 51-летняя певица была замечена на вечеринке в Королевской академии художеств. Миноуг блистала в футуристичном серебристом платье, однако поклонники обратили внимание не на роскошный наряд звезды, а на ее лицо.

Кайли Миноуг — редкий гость светских раутов. В последнее время о 51-летней певице практически ничего не слышно. Артистка посвящает все свое время работе и дает концерты в Великобритании, однако за пределы страны выезжать пока не торопится.

4 июня Кайли посетила прием в Королевской академии художеств, посвященный открытию летней выставки. Для выхода певица выбрала футуристическое серебристое платье Ralph & Russo, дополнив образ босоножками в тон. Кайли веселилась, позировала фотографам, дирижировала оркестром и флиртовала с актером Люком Эвансом — в общем, погуляла от души.

Однако все внимание поклонников было приковано отнюдь не к роскошному наряду 51-летней артистки. Единственное, что принялись обсуждать фанаты певицы — это лицо Кайли, изменившееся до неузнаваемости.

«Королева ботокса», «Кайли переборщила», «Кажется, у Кайли Миноуг и Николь Кидман один пластический хирург», «Вчерашняя Кайли в платье из будущего», — иронизировала публика в комментариях к снимкам.

Похоже, 51-летняя артистка перестаралась, желая выглядеть юной. Из-за косметологических процедур черты ее лица исказились, а характерная мимика лишилась обаяния.

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05 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Rex Features/Fotodom.ru
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Кайли Миноуг

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Никто не останется молодым вечно. Хорошо она выглядит. Хорошенькая маленькая женщина 51 года.

  • в ее случае "спасибо, что живой" а асимметрия, ну что ж, красивой женщине трудно смириться с уходящей молодостью, вот и переборщила.

  • ... Красивой и публичной... Я за контурную пластику "взрослых" женщин!

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