«Могли бы стилиста нанять!»: Анна Михалкова посмеялась над критикой в свой адрес

Актриса Анна Михалкова привыкла быть откровенной со своими поклонниками в социальных сетях. Она смело публикует фото без макияжа и открыто выражает свои эмоции. В этот раз представительница знаменитой актерской династии решила посмеяться над критиками.



Анна Михалкова сопроводила свой пост фотографией с забавной гримасой

На днях Михалкова опубликовала в Инстаграме длинный пост, посвященный хейтерам. В нем он передразнила самые противоречивые комментарии: «Много постишь в Инстаграме — плохо! Всех от тебя тошнит! Мало постишь в Инстаграме — плохо! Все тебя забывают! Выставляешь красивые фотографии с фотосессии ‎— ''ну понятно, у них денег и времени девать некуда''‎! Выставляешь селфи без макияжа — ''‎с их деньгами могли бы стилиста нанять''! Много фоток с детьми — ''лицемеры, хотят показать, что хорошие родители''! Мало фоток с детьми — ''‎а когда им ими заниматься, все по тусовкам бегают!!!''» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Актриса посетовала и на то, что поклонники по-разному реагируют на наличие рекламы в Инстаграме, а также на ее отсутствие.

Михалкова также выразила недовольство привычкой многих блогеров задавать вопросы в конце постов, а затем... сама обратилась к фолловерам за обратной связью.

1 2 3 ... 10 Анна Михалкова ведет популярный аккаунт в Инстаграме — на нее подписаны почти 240 тысяч человек

«Вы огонь!», «А мы не отпишемся и все тут!» — пошутили некоторые интернет-пользователи.



Чуть ранее Анна Михалкова поздравила свою сестру Надежду с днем рождения сына и дочери, которые появились на свет в один день с разницей в два года. Она пошутила, что это отличный способ сэкономить на днях рождения малышей.

