«Могли бы стилиста нанять!»: Анна Михалкова посмеялась над критикой в свой адрес

На днях Михалкова опубликовала в Инстаграме длинный пост, посвященный хейтерам. В нем он передразнила самые противоречивые комментарии: «Много постишь в Инстаграме — плохо! Всех от тебя тошнит! Мало постишь в Инстаграме — плохо! Все тебя забывают! Выставляешь красивые фотографии с фотосессии — ''ну понятно, у них денег и времени девать некуда''! Выставляешь селфи без макияжа — ''с их деньгами могли бы стилиста нанять''! Много фоток с детьми — ''лицемеры, хотят показать, что хорошие родители''! Мало фоток с детьми — ''а когда им ими заниматься, все по тусовкам бегают!!!''» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Актриса посетовала и на то, что поклонники по-разному реагируют на наличие рекламы в Инстаграме, а также на ее отсутствие.
«Вы огонь!», «А мы не отпишемся и все тут!» — пошутили некоторые интернет-пользователи.
Чуть ранее Анна Михалкова поздравила свою сестру Надежду с днем рождения сына и дочери, которые появились на свет в один день с разницей в два года. Она пошутила, что это отличный способ сэкономить на днях рождения малышей.