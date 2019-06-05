«Две недели наказания»: Алена Шишкова показала, как проводит время с дочкой Алисой

Еще до того, как рэпер Тимати подтвердил, что скоро снова станет папой, его бывшая девушка Алена Шишкова показала новые совместные кадры с их дочкой Алисой. В ролике мама и дочь выглядят очень счастливыми — позируют перед зеркалом, строят рожицы и явно наслаждаются обществом друг друга.



На новых кадрах в Инстаграме Алены Шишковой можно увидеть, как ее дочь Алиса немного хулиганит — тянет маму за ногу и хватает за волосы. Улыбка не сходит с лица девочки, а за проказы Шишкова называет ее «актрисой больших и малых театров».

«Мама, у тебя такая ужасная прическа. Они все растрепанные. Как же ты может такой быть? Все, в угол. Наказана на весь день. А я пойду к Деду Морозу, попрошу себе подарок. А тебе в подарок будет палка деревянная. Все, я ушла спать», — возбужденно шутит Алиса на видео.

И пока одни фолловеры Шишковой умилялись непосредственностью девочки, другие нашли повод для критики ее мамы. «Две недели наказания, пока Лисенок в отпуске. О, горе мне!» — именно эта шутливая подпись стала поводом для многочисленных гневных комментариев. Некоторым интернет-пользователям показалось, что Алене не стоит писать подобное, учитывая, как редко она видится с дочерью.

5-летняя Алиса от души веселилась в обществе мамы

«Алена — нарцисс, кайфует от своей внешности, любуется… на ребенка как будто все равно», «Дите с ней дурачится, а она все губки бантиком в зеркале строит», «Как ты можешь так говорить, ты ее даже и не воспитываешь», — пишут сетевые комментаторы.

1 2 3 ... 12 Алена Шишкова родила Тимати дочь Алису, но он так и не женился на модели

Напомним, Алена Шишкова познакомилась с Тимати в 2012 году. По слухам, модель понравилась рэперу не только из-за своей красоты, но и из-за скромности и простоты. В марте 2014 года родилась их дочь Алиса, и поклонники звездной пары вскоре увидели красивые семейные фото. Дело шло к свадьбе, но торжества так и не случилось. В 2015 году любвеобильного рэпера, обожающего высоких титулованных красавиц, увидели в обществе модели Анастасии Решетовой. Сегодня стало известно, что Решетова ждет от него ребенка.

