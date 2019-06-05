Ксения Бородина обрушилась на «скучных и нудных бабенок» за критику ее методов воспитания

Ксения Бородина снова поставила на место своих фолловеров. И поводом для этого стали две публикации телеведущей. Первая — ролик с участием младшей дочери Бородиной Теоны, в котором маленькая девочка рассуждает про «тяжелый люкс» и то, как носит брендовую одежду и туфли на каблуках. Вторая — пост Ксении о том, что Маруся заняла первое место на соревнованиях по гимнастике. Нужно ли говорить, сколько негативных комментариев собрали обе записи в Инстаграме Бородиной?
«Вы бы видели эти свинячьи лица тех, кто писал про незаслуженные первые места, и мне глубоко все равно, что вас оскорбит и заденет слово ''свинячий'', потому что вы такие и есть!» — жестко ответила комментаторам Бородина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Я ежедневно получаю комплименты насчет того, какая она развитая, какая самостоятельна, как хорошо говорит и размышляет, поэтому ваши недовольства мне абсолютно параллельны, просто вы теперь в блоке и там рассказывайте про должное воспитание! Я уделяю своим детям максимум внимания, я занимаюсь их образованием, их досугом, их спортивными дополнительными занятиями, я ими горжусь безмерно. Хватит быть такими скучными и нудными бабенками, немного встряхните с себя пыль! Иногда шутите с детьми, играйте с ними, танцуйте, отрывайтесь, это радует детей, когда родители молоды душой и телом, а не такие зануды, как некоторые из вас!» — заявила Бородина.
Ранее фолловеры уже критиковали Ксению Бородину за методы воспитания — в том числе и из-за яркого макияжа старшей дочки Маруси.
Напомним, дочь Маруся родилась в браке телезвезды с бизнесменом Юрием Будаговым. Теона — дочь Бородиной от ее второго мужа, предпринимателя Курбана Омарова.