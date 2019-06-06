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Вера Брежнева отреагировала на слухи об измене мужа, представив новый клип

На днях в Сети появилась информация касаемо неверности Константина Меладзе своей супруге Вере Брежневой. Вера не стала молчать и ответила на заявления журналистов. 
Константин Меладзе, Вера Брежнева
Константин Меладзе и Вера Брежнева

В минувшие выходные несколько российских изданий сообщили о том, что Константин Меладзе изменяет Вере Брежневой. Судя по фото, появившемся в Сети, мужчина, похожий на продюсера, находился в компании другой женщины. 

Впрочем, сами супруги не приняли всерьез заявление журналистов. 

Первой прокомментировала сложившуюся ситуацию Вера Брежнева — причем в творческой форме. 5 июня звезда представила свой новый клип «Я не святая». 

«Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала ''Стархит'', гуляет в клубе , ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу. И когда он все успевает? Хотя... и #ЯнеСвятая», — написала под видео Брежнева, тем самым высмеяв слухи о проблемах в браке. 

В клипе Вера примерила образ роковой соблазнительницы, которая отдает себе отчет в любовных «грехах», но готова «остановиться» ради любимого. 

Менее чем за сутки видео на песню «Я не святая» набрало около полумиллиона просмотров. А вам понравилась новая работа Веры Брежневой?

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06 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Вера Брежнева, Константин Меладзе

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Расценим клип как извинительный подарок)

  • Нелепо 40-летней женщине оголяться на камеру. Не смущает себя полуголой и вульгарной показывать перед дочками?

  • Идея клипа- Nikita- веревки

  • Вера, и это твоя новая песня в 2019году, серьезно? Подобных однотипных мелодий Костя наплодил в огромном количестве: репертуар Валерика и Виагры, всевозможные новогодние мюзиклы - узнаваемые оранжировки. Эта песня, как минимум, вторична для уха человека, знакомого с современной музыкой. Верунчик, найди себе другого... автора))

  • Почему и как мне может нравиться "работа" какой-то женщины, которую богатый спонсор вывел на пьедестал и насильно, против воли людей, показывает по ТВ? Она певица или актриса, чтобы ее данные доставляли эстетическое удовольствие? Она просто женщина, непонятно почему оголяющаяся перед миллионами людей. Мне нравится, например, голос Дианы Анкудиновой или игра Натали Портман, потому что они вкладывают ДАР в свое творчество. А тут нет предмета, на которые может быть направлена симпатия меня как зрителя или слушателя.

  • С чего взяли что на фото меладзе? Там же лица не видно оно в груди. Фигура у ко тика тоже не редкостная обычный толстый мужик с животом. С чего вы взяли что он ей вообще не изменяет? Он привыкли до свадьбы первой гулена был с яной всех солисток певиц кого раскручивал имел. Она по мальдивам гастролями скачет он не привык без баб с чего ему отказываться. Но даже с яной паоевных фоток не было. Не стал бы он так подставляться. Да и дама там полная ему худышки красотки нравились

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