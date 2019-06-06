Вера Брежнева отреагировала на слухи об измене мужа, представив новый клип

На днях в Сети появилась информация касаемо неверности Константина Меладзе своей супруге Вере Брежневой. Вера не стала молчать и ответила на заявления журналистов.

Константин Меладзе и Вера Брежнева

В минувшие выходные несколько российских изданий сообщили о том, что Константин Меладзе изменяет Вере Брежневой. Судя по фото, появившемся в Сети, мужчина, похожий на продюсера, находился в компании другой женщины.

Впрочем, сами супруги не приняли всерьез заявление журналистов.

Первой прокомментировала сложившуюся ситуацию Вера Брежнева — причем в творческой форме. 5 июня звезда представила свой новый клип «Я не святая».

«Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала ''Стархит'', гуляет в клубе , ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу. И когда он все успевает? Хотя... и #ЯнеСвятая», — написала под видео Брежнева, тем самым высмеяв слухи о проблемах в браке.



1 2 3 ... 10 Вера Брежнева представила новый клип на песню «Я не святая»...

В клипе Вера примерила образ роковой соблазнительницы, которая отдает себе отчет в любовных «грехах», но готова «остановиться» ради любимого.



Менее чем за сутки видео на песню «Я не святая» набрало около полумиллиона просмотров. А вам понравилась новая работа Веры Брежневой?