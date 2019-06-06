Западные СМИ: 13-летняя Шайло Джоли-Питт пьет гормоны, чтобы сменить пол

Анджелина Джоли всегда была известна своими нестандартными подходами к воспитанию детей. Их с Брэдом Питтом 13-летняя дочь Шайло с малых лет выглядит как мальчик и, собственно, просит называть ее Джоном.
Вероятно, знаменитые родители совершенно не против такого самовыражения их ребенка.
Вполне возможно, что Анджелина поддержит и более кардинальное перевоплощение средней дочери.
На данный момент представители звездного семейства не прокомментировали правдивость информации.
Впрочем, остаются сомнения в том, что 13-летняя Джоли-Питт действительно принимает гормональные препараты. Скорее всего, в таком возрасте врачи должны запретить подобное вмешательство в половое созревание ребенка.