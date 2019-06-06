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Западные СМИ: 13-летняя Шайло Джоли-Питт пьет гормоны, чтобы сменить пол

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло всегда предпочитала мальчишескую стрижку и одежду. Если верить сообщениям иностранной прессы, девочка, которая просит называть себя Джоном, всерьез задумалась о смене пола. 
Шайло Джоли-Питт
Шайло Джоли-Питт

Анджелина Джоли всегда была известна своими нестандартными подходами к воспитанию детей. Их с Брэдом Питтом 13-летняя дочь Шайло с малых лет выглядит как мальчик и, собственно, просит называть ее Джоном. 

Девочка коротко стрижет волосы, занимается активными видами спорта и носит не платья и юбки, а шорты и штаны.

Вероятно, знаменитые родители совершенно не против такого самовыражения их ребенка.

Анджелина Джоли
 

Вполне возможно, что Анджелина поддержит и более кардинальное перевоплощение средней дочери. 

На днях инсайдер поведал изданию La Nacion, что уже некоторое время Шайло проходит гормонотерапию, чтобы в будущем сменить пол.

На данный момент представители звездного семейства не прокомментировали правдивость информации. 

  • Шайло Джоли-Питт
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    Недавно западные журналисты сообщили, что Шайло Джоли-Питт начала всерьез задумываться о смене пола
    Смотреть галерею

Впрочем, остаются сомнения в том, что 13-летняя Джоли-Питт действительно принимает гормональные препараты. Скорее всего, в таком возрасте врачи должны запретить подобное вмешательство в половое созревание ребенка.

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06 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Шайло Джоли-Питт, Брэд Питт, Анджелина Джоли, Захара Джоли-Питт, Пакс Джоли-Питт, Мэдокс Джоли-Питт, Вивьен Джоли-Питт, Нокс Джоли-Питт

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ясно,информация не достоверная,просто слухи.

  • А вы бы не захотели, если бы с малых лет, как только начали себя осознавать как Я, из разговоров близких и с экранов постоянно видели примеры однополых союзов и проявления мужчин как женщин и наоборот? Вот 50 на 50, захотели бы или нет. Мы росли, для нас другая ориентация была чем-то постыдным, одним на миллион, сейчас же на Западе прививают сызмальства, что это норма. А что ты видишь и слышишь - то и впитываешь как норму. Они пожнут плоды своего больного сознания и попустительства и грязи на экранах и в массмедиа на своих же детях (без злорадства, а с сочувствием предполагаю).

  • Джоли добилась своего, сломала ребенку психику. Отдала дань моде. У них там органы опеки есть вообще?

  • Мне кажется,это протест ребёнка,на фотках они все злые,видно,что не любят друг друга. Поменьше надо было Джоли кататься по африканским странам и усыновлять кучу детей, а уделять внимание именно своим детям, а то вон как получается,девочка не в себе,это сразу видно

  • Скорее всего, в таком возрасте врачи должны запретить подобное вмешательство в половое созревание ребенка.Нет, как раз в таком возрасте они и начинают гормональную терапию. Посмотрите «меня зовут Джаз». Имхо, причиной нежелания биологических дочерей Джоли быть девочками является ее канцерофобия и больше ничего. Они с детства слышат, что все женщины в их семье умерли от рака, потому что были женщинами, отсюда и вывод, что быть женщиной в их семье - смертельно опасно. Захара же расслаблена и наслаждается женственностью, потому что не биологическая дочь Джоли. В принципе вывод логичный, но смена пола их не сделает счастливыми, если психологически они девочки.

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