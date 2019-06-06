Западные СМИ: 13-летняя Шайло Джоли-Питт пьет гормоны, чтобы сменить пол

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло всегда предпочитала мальчишескую стрижку и одежду. Если верить сообщениям иностранной прессы, девочка, которая просит называть себя Джоном, всерьез задумалась о смене пола.

Шайло Джоли-Питт

Анджелина Джоли всегда была известна своими нестандартными подходами к воспитанию детей. Их с Брэдом Питтом 13-летняя дочь Шайло с малых лет выглядит как мальчик и, собственно, просит называть ее Джоном.

Девочка коротко стрижет волосы, занимается активными видами спорта и носит не платья и юбки, а шорты и штаны.

Вероятно, знаменитые родители совершенно не против такого самовыражения их ребенка.

Вполне возможно, что Анджелина поддержит и более кардинальное перевоплощение средней дочери.

На днях инсайдер поведал изданию La Nacion, что уже некоторое время Шайло проходит гормонотерапию, чтобы в будущем сменить пол.

На данный момент представители звездного семейства не прокомментировали правдивость информации.

1 2 3 ... 10 Недавно западные журналисты сообщили, что Шайло Джоли-Питт начала всерьез задумываться о смене пола

Впрочем, остаются сомнения в том, что 13-летняя Джоли-Питт действительно принимает гормональные препараты. Скорее всего, в таком возрасте врачи должны запретить подобное вмешательство в половое созревание ребенка.