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Инсайдеры: Ирина Шейк собрала вещи и съехала из дома Брэдли Купера

В Сети появилась информация, которая расстроила многочисленных фанатов звездной пары Ирины Шейк и Брэдли Купера. Если верить источникам, на днях топ-модель покинула особняк своего возлюбленного в Лос-Анджелесе... Неужели этой красивой семье конец?

Имена 33-летней Ирины Шейк и 44-летнего Брэдли Купера не сходят с полос мировых изданий. Последние месяцы пресса только и делала, что строила догадки о взаимоотношениях в звездном тандеме: появлялись слухи о расставании, о примирении, о новых пассиях Купера и о попытке спасти семью.

Многочисленные фанаты одной из самых красивых пар Голливуда надеялись, что актеру и топ-модели удастся сохранить отношения. Но, судя по всему, их надеждам не суждено оправдаться. 

На днях выяснилось, что Ирина Шейк собрала свои вещи и покинула особняк в Лос-Анджелесе, который делила вместе с Брэдли Купером. По словам инсайдеров, которые цитирует The Sun, топ-модель перебралась в свой собственный дом. «Отношения между ними становились все холоднее. Это продолжалось в течение нескольких месяцев. Ирина решила, что будет лучше, если она переедет к себе. Похоже, что их отношениям пришел конец», — поделился источник, близкий к паре.

Ранее сообщалось, что Шейк и Купер пытаются сохранить отношения ради двухлетней дочери

  • Брэдли Купер, Леди Гага
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    Многочисленные фанаты звездной пары полагают, что конфликт между Брэдли Купером и Ириной Шейк возник из-за Леди Гаги
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Остается загадкой, что явилось причиной конфликта в семье. Многие поклонники полагают, что в союз вмешался «третий лишний» — 33-летняя певица Леди Гага, с которой Брэдли Купер имел экранный роман в фильме «Звезда родилась». 

Другие уверены, все дело в контракте, который подошел к концу. Якобы такой был у Шейк с футболистом Криштиану Роналдо. Поживем — увидим, а вернее, услышим официальные комментарии участников этой звездной лавстори.

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06 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Роман Брэдли Купера и Ирины Шейк, Шанина Шейк, Брэдли Купер

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Не, это скучная версия. Гага эта страшная никак в разлучницы не подходит. Лучше было бы написать, что Ира собрала свои вещи и поехала жить на виллу к Донателле Версаче. Не, ну а что? Уж если выдумывать истории, так позанимательнее.

  • Какая семья? Случайная связь, затянувшаяся после нечаянного ребенка. Они все свободное время цапались и выясняли отношения. Итог закономерен.

  • Контракт звучит правдоподобно.

  • Гость

    Не, это скучная версия. Гага эта страшная никак в разлучницы не подходит.

    Гага всяко посимпатичней этой Иры, у которой губа до носа надута.

  • Га - га - роковуха...) А Ира красивая, но мужчин не зажигает видимо...

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