Инсайдеры: Ирина Шейк собрала вещи и съехала из дома Брэдли Купера

В Сети появилась информация, которая расстроила многочисленных фанатов звездной пары Ирины Шейк и Брэдли Купера. Если верить источникам, на днях топ-модель покинула особняк своего возлюбленного в Лос-Анджелесе... Неужели этой красивой семье конец?

Имена 33-летней Ирины Шейк и 44-летнего Брэдли Купера не сходят с полос мировых изданий. Последние месяцы пресса только и делала, что строила догадки о взаимоотношениях в звездном тандеме: появлялись слухи о расставании, о примирении, о новых пассиях Купера и о попытке спасти семью.



Многочисленные фанаты одной из самых красивых пар Голливуда надеялись, что актеру и топ-модели удастся сохранить отношения. Но, судя по всему, их надеждам не суждено оправдаться.

На днях выяснилось, что Ирина Шейк собрала свои вещи и покинула особняк в Лос-Анджелесе, который делила вместе с Брэдли Купером. По словам инсайдеров, которые цитирует The Sun, топ-модель перебралась в свой собственный дом. «Отношения между ними становились все холоднее. Это продолжалось в течение нескольких месяцев. Ирина решила, что будет лучше, если она переедет к себе. Похоже, что их отношениям пришел конец», — поделился источник, близкий к паре.



Ранее сообщалось, что Шейк и Купер пытаются сохранить отношения ради двухлетней дочери.

1 2 3 ... 9 Многочисленные фанаты звездной пары полагают, что конфликт между Брэдли Купером и Ириной Шейк возник из-за Леди Гаги

Остается загадкой, что явилось причиной конфликта в семье. Многие поклонники полагают, что в союз вмешался «третий лишний» — 33-летняя певица Леди Гага, с которой Брэдли Купер имел экранный роман в фильме «Звезда родилась».



Другие уверены, все дело в контракте, который подошел к концу. Якобы такой был у Шейк с футболистом Криштиану Роналдо. Поживем — увидим, а вернее, услышим официальные комментарии участников этой звездной лавстори.

