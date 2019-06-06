Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Дайнеко полтора года ест бургеры и не занимается спортом, но все равно вызывает зависть на фото в бикини

Певица Вика Дайнеко никогда не комплексовала по поводу своей внешности и всегда смело выкладывала фото в купальниках. Однако в этот раз она удивила своих поклонников, то ли в шутку, то ли всерьез раскритиковав собственную фигуру.
Вика Дайнеко
Критика Викой Дайнеко собственной фигуры вызвала недоумение у пользователей Сети

Победительница пятой «Фабрики звезд» опубликовала в Инстаграме фото с отдыха в Испании. В кадре Виктория Дайнеко запечатлена со спины и демонстрирует, как сейчас принято говорить, свою «кардашьян».

«Наглядный пример того, что будет, если есть бургеры и не заниматься спортом 1,5 года», — гласила подпись к снимку.

Большинство интернет-пользователей выразили мнение, что стройная звезда просто напрашивается на комплименты: «Врешь. У меня спасательный круг растет, а не булочки», «А у меня после этого совершенно другой результат! Что-то вы, Вика, не договариваете».

Примкнем к группе сомневающихся — иметь такой плоский живот, увлекаясь фастфудом и не занимаясь спортом?..

Несколько дней назад певица уже выкладывала кадры в этом же купальнике и получила шквал критики и обвинений в анорексии. Многих фолловеров звезды ужаснули ее торчащие ребра и тощие руки. Другие предположили, что дело тут в чрезмерном увлечении фотошопом.

  • Вика Дайнеко
    1 2 3 ...13
    По мнению интернет-пользователей, Вика Дайнеко выглядит тощей на своих фотографиях
    Смотреть галерею

Сама же певица не раз говорила, что не прибегает к ретуши снимков. Она признавалась, что у нее при любом раскладе съеденные калории уходят в бедра и ноги — хотя «лучше бы в грудь». Вика Дайнеко считает, что фигуру надо поддерживать в тонусе, но она уверена, что красота человека не зависит от его веса и размера.

Перейти к обсуждению 2


06 июня 2019
Текст Ольга Ананьева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Виктория Дайнеко

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • У неё фигура груша, у них плоские животы) зато большие зады.

  • Фотошоп голимый, и даже при этом фигура так себе, и никакой зависти не вызывает)) Если только у тех, у кого кило под 200))

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-02 23:41:14.7082
254
Ну что же-круто! Этим детям не подсовывают тупые мультики и ролики на телефоне, их воспитывают и обучают по высшему классу. Всем бы детям так воспитываться!
Принцесса Шарлотта идет в школу в 4 года: она уже говорит по-французски, готовит, командует братом и ставит на место репортеров
87 Комментариев
Гость 2019-06-02 20:19:00
201
Дочка Алсу побеждает в песенном конкурсе, дочки Бородиной и Самойловой в гимнастике, др талантливых детей в России нету, а по теме, обе девочки имеют лишний вес для гимнастики
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
71 Комментариев
Гость 2019-06-04 18:13:00
195
А тут никто и не сомневается,что в их ванильных инстаграмах сплошной фотошоп и показуха.И вообще,чем известна эта девица,кроме того,что она 3я жена бывшего мужа Бузовой?Почему о ней тут так часто пишут?
В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может расслабиться и забыть втянуть живот
45 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.