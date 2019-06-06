Виктория Дайнеко полтора года ест бургеры и не занимается спортом, но все равно вызывает зависть на фото в бикини

Певица Вика Дайнеко никогда не комплексовала по поводу своей внешности и всегда смело выкладывала фото в купальниках. Однако в этот раз она удивила своих поклонников, то ли в шутку, то ли всерьез раскритиковав собственную фигуру.

Критика Викой Дайнеко собственной фигуры вызвала недоумение у пользователей Сети

Победительница пятой «Фабрики звезд» опубликовала в Инстаграме фото с отдыха в Испании. В кадре Виктория Дайнеко запечатлена со спины и демонстрирует, как сейчас принято говорить, свою «кардашьян».

«Наглядный пример того, что будет, если есть бургеры и не заниматься спортом 1,5 года», — гласила подпись к снимку.

Большинство интернет-пользователей выразили мнение, что стройная звезда просто напрашивается на комплименты: «Врешь. У меня спасательный круг растет, а не булочки», «А у меня после этого совершенно другой результат! Что-то вы, Вика, не договариваете».

Примкнем к группе сомневающихся — иметь такой плоский живот, увлекаясь фастфудом и не занимаясь спортом?..



Несколько дней назад певица уже выкладывала кадры в этом же купальнике и получила шквал критики и обвинений в анорексии. Многих фолловеров звезды ужаснули ее торчащие ребра и тощие руки. Другие предположили, что дело тут в чрезмерном увлечении фотошопом.



1 2 3 ... 13 По мнению интернет-пользователей, Вика Дайнеко выглядит тощей на своих фотографиях

Сама же певица не раз говорила, что не прибегает к ретуши снимков. Она признавалась, что у нее при любом раскладе съеденные калории уходят в бедра и ноги — хотя «лучше бы в грудь». Вика Дайнеко считает, что фигуру надо поддерживать в тонусе, но она уверена, что красота человека не зависит от его веса и размера.