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«Ничего подобного я не говорила»: Катя Гордон опровергла оскорбления в адрес Ксении Собчак

Утром 6 мая ряд российских СМИ процитировали оскорбительные слова Кати Гордон в адрес Ксении Собчак, опубликованные на странице телеведущей в Инстаграме. Экс-супруга Александра Гордона решила прояснить ситуацию.

На днях споры в Сети вызвал комментарий Кати Гордон, оставленный под одной из последних публикаций Ксении Собчак в Инстаграме. В нем адвокат назвала телеведущую «старой, страшной и не очень удачливой». Многие были удивлены поведением Кати и осудили ее за оскорбительный тон.

Спустя пару часов после публикаций Гордон решила прояснить ситуацию и объяснить, что она не имеет к этому никакого отношения. «Друзья! Вы знаете меня как человека смелого и прямого, но в данном случае ничего подобного я не делала и не говорила. Больше того, во время данной публикации была с другом Димой Ашманом на переговорах в публичном месте», — рассказала Катя. Она также заключила, что будет вынуждена сменить пароли в соцсетях.

Подписчики Гордон поддержали ее. «При прочтении заголовка тоже мелькнула мысль что Екатерина бы обозвала с пируэтами, а не так банально», «Обидно, что люди до такого опускаются, подставляют с низменными целями», «Конечно, вы так бы и не сказали никогда. Вообще даже не вяжется с вами», — высказались фолловеры.

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06 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Persona Stars
Теги

Ксения Собчак, Катя Гордон

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