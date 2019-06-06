Хлое Грин вышла в свет без Джереми Микса, а он пропустил первый день рождения их сына

Давно мы не видели Хлое Грин и Джереми Микса вместе. Вот и на благотворительном ужине в лондоне наследница Topshop появилась в гордом одиночестве. Неужели сказке конец?

На днях 28-летняя наследница миллионного состояния Хлое Грин посетила благотворительный гала-вечер. Молодая мама была в одиночестве. Многие увидели в этом подтверждение слухов о расставании с «самым красивым преступником в мире», 35-летним Джереми Миксом. Они появились в Сети после того, как манекенщик пропустил первый день рождения их общего сына Джейдена.

На прошлой неделе друг пары опубликовал в Инстаграме видео с вечеринки, которую Грин устроила для малыша в Монако. Микс в это время был в Лос-Анджелесе. Стоило этой информации появиться в Сети, как поползли слухи, что Джереми и Хлое больше не вместе. Подлил масла в огонь и тот факт, что на Каннском фестивале «преступник» позировал в компании мало кому известной модели, а не матери своего ребенка.

1 2 3 ... 10 Недавно в Сети распространились слухи о том, что Хлое Грин и Джереми Микс находятся на грани расставания

Несмотря на неприятности в личной жизни, Грин не отказалась от светской жизни. На прошедшем гала-вечере она предстала в роскошном платье Ralph & Russo с блестящим серебряным лифом и полупрозрачной струящейся юбкой. Многие, впрочем, отметили, что Хлое выглядела подавленной и расстроенной.