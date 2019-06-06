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Когда теща вылитая бывшая: поклонники Венсана Касселя и Тины Кунаки обсуждают невероятное сходство ее матери с... Моникой Беллуччи

22-летняя Тина Кунаки — любимая женщина Венсана Касселя, признанная красавица и обладательница ослепительной улыбки в очередной раз дала повод для обсуждений. На днях она выложила фотографию своей матери, в которой поклонники разглядели... Монику Беллуччи.
Надя Кунаки
Надя Кунаки

Не успели мы поздравить Венсана Касселя с рождением дочери и рассмотреть молодого бойфренда Моники Беллуччи, как в Сети появился новый повод обсудить экс-супругов. Оказалось, мать Тины Кунаки и бывшая возлюбленная Касселя похожи как две капли воды.

На днях супруга 53-летнего актера выложила в свой Инстаграм фото из семейного архива. На нем изображена мама Тины — Надя Кунаки. Поклонники тотчас заметили удивительное сходство итальянской красавицы с Моникой Беллуччи, первой женой Касселя.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель
Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Взбудораженные фанаты тотчас отреагировали на свежую публикацию. «Выглядит точно как Моника», «Как похожа на Беллуччи», «Одно лицо», — комментарии, указывающие на сходство женщин, появлялись один за другим. 

Разрез глаз, пухлые губы, аккуратный нос и характерная загадочная полуулыбка роднит знаменитую актрису и маму модели. 

Надя Кунаки
Надя Кунаки

О Наде Кунаки известно немногое. Она родилась и выросла на Сицилии,  впоследствии вышла замуж за марокканца Робина. Благодаря этому союзу на свет появились Тина, Закари и Кассандра Кунаки. По словам Тины, семья всегда поддерживала ее и желала для будущей модели лучшего.

«Я думаю, моя семья мною гордится. Они всегда меня поддерживают, и это очень много для меня значит, помогает мне жить. А я всегда говорю им — пока вы счастливы, у меня тоже все отлично», — поделилась Тина в одном из интервью.

Поклонники, пораженные сходством женщин, сразу принялись строить догадки. По их мнению, Венсан был очарован Тиной не случайно: судя по всему, он рассмотрел в чертах юной мулатки образ бывшей возлюбленной.

Что ж, возможно, Надя Кунаки действительно имеет много общего с известной актрисой, однако Венсан Кассель влюбился именно в Тину. А это уже совсем другая история...

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06 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Getty Images
Теги

Тина Кунаки, Венсан Кассель, Моника Беллуччи

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Больше Фанни Ардан мне напоминает в молодости, и всех бразильских сериальных актрис сейчас) Родители молодо выглядят, подтянуто.

  • Ну обе брюнетки, на этом сходства закончились)

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