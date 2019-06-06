Бегство из тени Уильяма и Кейт: Меган Маркл хочет вернуться в Америку, чтобы жить вольно и без сравнений с Кембриджами

Журналист Роб Шутер рассказал о том, что Меган Маркл планирует покинуть Великобританию. Впрочем, как выяснилось, герцогиня Сассекская не желает ехать в Африку, куда они с принцем Гарри должны были отправиться вскоре после рождения сына.

Знаменитый журналист Роб Шутер, часто освещающий подробности жизни королевской семьи, сообщил, что Меган Маркл планирует переезд. В рамках своего шоу на платформе iHeart Шутер уверенно заявил: «Меган Маркл покидает Великобританию с мужем и ребенком. Она отказывается переезжать в Африку, но хочет отправиться в США».

Журналист рассказал, что королевская семья долгое время обсуждала переезд четы Сассексов в Африку. «Этого не произойдет, потому что Меган планирует вернуться в Америку. Источники также сообщают, что основной целью переезда является бегство от Уильяма и Кейт», — резюмировал Шутер.

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«Меган знает, что если она останется в Британии, это будет означать жизнь в их тени. А она не из тех девушек, которые довольствуются вторым местом», — пояснил журналист. Помимо этого, он добавил, что Маркл желает проводить больше времени с матерью Дорией, что также может являться причиной планируемого переезда.