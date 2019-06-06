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Бегство из тени Уильяма и Кейт: Меган Маркл хочет вернуться в Америку, чтобы жить вольно и без сравнений с Кембриджами

Журналист Роб Шутер рассказал о том, что Меган Маркл планирует покинуть Великобританию. Впрочем, как выяснилось, герцогиня Сассекская не желает ехать в Африку, куда они с принцем Гарри должны были отправиться вскоре после рождения сына.

Знаменитый журналист Роб Шутер, часто освещающий подробности жизни королевской семьи, сообщил, что Меган Маркл планирует переезд. В рамках своего шоу на платформе iHeart Шутер уверенно заявил: «Меган Маркл покидает Великобританию с мужем и ребенком. Она отказывается переезжать в Африку, но хочет отправиться в США».

Журналист рассказал, что королевская семья долгое время обсуждала переезд четы Сассексов в Африку. «Этого не произойдет, потому что Меган планирует вернуться в Америку. Источники также сообщают, что основной целью переезда является бегство от Уильяма и Кейт», — резюмировал Шутер.

  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    Еще до рождения малыша Арчи в Сети появились слухи о том, что Меган Маркл и принц Гарри планируют сменить место жительства
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«Меган знает, что если она останется в Британии, это будет означать жизнь в их тени. А она не из тех девушек, которые довольствуются вторым местом», — пояснил журналист. Помимо этого, он добавил, что Маркл желает проводить больше времени с матерью Дорией, что также может являться причиной планируемого переезда.

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06 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
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Меган Маркл, Дория Рэгланд, Принц Уильям, Принц Гарри, Кейт Миддлтон

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Хочется спросить: сами Сассекские в курсе, что их уже выселили из Британии?

  • Вот и славненько! Вперед!

  • После появления Меган- в тени уже все остальные!

  • Кейт и рядом не валялась с Меган. Мне за Кейт и остальных уже даже неудобно как-то. Аж жаль их. Это они в тени Меган.

  • У мадам недюжинный талант использовать всех и вся. Полёт нормальный! Следующим шагом станет отстрел ступени "Гарри".

  • На историческую родину не хочет. Выполнять обязанности члена королевской семьи -то же. Зато деньги на наряды, вечеринки, ремонты потратила с удовольствием. И линяет обратно в Америку.

  • А как же громкие хейтeрские заявления Мег, что она покинет Штаты, если президентом изберут Трампа?!

  • "А как же громкие хейтeрские заявления Мег, что она покинет Штаты, если президентом изберут Трампа?!"При этом забилась в дальний угол и не высовывалась при приеме Трампов королевской семьей. Хотя там были и "двоюродные герцоги и троюродные племянницы". Что она такое ? Как дрессированная обезьяна неумного Гарри.

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