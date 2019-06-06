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Дарья Клюкина решила стать певицей, но хейтеры тут же умерили ее амбиции

После шоу «Холостяк» Дарья Клюкина решила пойти по проторенной дорожке и стала звездой Инстаграма. Как выяснилось недавно, Даша лелеет мечту построить певческую карьеру.
Дарья Клюкина
Поклонники бывшей участницы реалити не догадывались о ее желании петь

На днях Дарья Клюкина рассказала своим подписчикам о том, что берет уроки вокала у Владимира Коробки – того самого бородатого мужчины в бандане, который преподавал на «Фабрике звезд».


Дарья Клюкина
Даша Клюкина и Владимир Коробка

«Когда я была в 5 классе и смотрела ''Фабрику звезд'' по телевизору, я не могла даже мечтать, что однажды встречусь с ним лично, не говоря уже о том, что буду брать уроки вокала у самого Владимира», — не скупилась на комплименты Дарья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Позднее она выложила видео, в котором демонстрирует свои вокальные данные и играет на фортепиано, сопроводив ролик подписью: «Когда поет душа».

Некоторые сетевые комментаторы похвалили звезду реалити за попытки делать шаги в творчестве, другие вспомнили про... Крида.

«О Боже, как круто, пусть дальше поет душа», «Предлагаю записать дуэт с Кридом», — написали интернет-пользователи.

Однако многим фолловерам не понравилось исполнение: «Лучше не пой. Даша, и ты туда же», «Блин, такое чувство, что не играешь на пианино, а просто делаешь вид».

Критики было так много, что Клюкиной пришлось обратиться к комментаторам в отдельном посте:

«Как говорит моя бабушка: пока не попробуешь, не узнаешь. Растем мы тогда, когда не боимся и делаем. Спасибо каждому из вас за комментарии под моим последним видео. Тем, кому понравилось мое пение, спасибо за добрые слова. Критикам спасибо за критику, но прислушаюсь к конструктивной только!», — написала она.

Дарья Клюкина
Победительница «Холостяка» собралась покорять новые вершины

На днях Даше Клюкиной уже пришлось столкнуться с травлей со стороны фанатов: интернет-пользователи обрушились на нее после того, как Егор Крид в интервью рассказал об их отношениях. Рэпер заявил, что на шоу «Холостяк» борющаяся за его сердце девушка показалась ему простой и милой, готова была ради него даже деактивировать свой Инстаграм. Однако, по словам Крида, после победы Даши в проекте его отношения с ней не продлились долго, а свой аккаунт она и вовсе отказалась удалять.

  • Дарья Клюкина
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    Дарья Клюкина так и не вышла замуж за Егора Крида, вопреки ожиданиям поклонников
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Сейчас Дарья готовится к свадьбе с топ-менеджером «Газпром-медиа» Владимиром Чоповым. Клюкина рассказала, что познакомилась с будущим женихом в июле 2018 года — спустя полгода после окончания съемок «Холостяка». Уже в феврале пара объявила о помолвке. Злые языки утверждают, что вместе они намного дольше.

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06 июня 2019
Текст Ольга Ананьева
Фото Instagram, Youtube.com
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Дарья Клюкина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Да ладно если уж даже Бузова что то мяукает, то пусть и Даша будет певицей)

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