Дарья Клюкина решила стать певицей, но хейтеры тут же умерили ее амбиции

На днях Дарья Клюкина рассказала своим подписчикам о том, что берет уроки вокала у Владимира Коробки – того самого бородатого мужчины в бандане, который преподавал на «Фабрике звезд».
«Когда я была в 5 классе и смотрела ''Фабрику звезд'' по телевизору, я не могла даже мечтать, что однажды встречусь с ним лично, не говоря уже о том, что буду брать уроки вокала у самого Владимира», — не скупилась на комплименты Дарья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Некоторые сетевые комментаторы похвалили звезду реалити за попытки делать шаги в творчестве, другие вспомнили про... Крида.
Однако многим фолловерам не понравилось исполнение: «Лучше не пой. Даша, и ты туда же», «Блин, такое чувство, что не играешь на пианино, а просто делаешь вид».
«Как говорит моя бабушка: пока не попробуешь, не узнаешь. Растем мы тогда, когда не боимся и делаем. Спасибо каждому из вас за комментарии под моим последним видео. Тем, кому понравилось мое пение, спасибо за добрые слова. Критикам спасибо за критику, но прислушаюсь к конструктивной только!», — написала она.
На днях Даше Клюкиной уже пришлось столкнуться с травлей со стороны фанатов: интернет-пользователи обрушились на нее после того, как Егор Крид в интервью рассказал об их отношениях. Рэпер заявил, что на шоу «Холостяк» борющаяся за его сердце девушка показалась ему простой и милой, готова была ради него даже деактивировать свой Инстаграм. Однако, по словам Крида, после победы Даши в проекте его отношения с ней не продлились долго, а свой аккаунт она и вовсе отказалась удалять.
Сейчас Дарья готовится к свадьбе с топ-менеджером «Газпром-медиа» Владимиром Чоповым. Клюкина рассказала, что познакомилась с будущим женихом в июле 2018 года — спустя полгода после окончания съемок «Холостяка». Уже в феврале пара объявила о помолвке. Злые языки утверждают, что вместе они намного дольше.