«Заклятая подруга» Кейт Миддлтон посещает те же мероприятия, что и герцогиня, и копирует ее во всем

На банкете по случаю приезда Дональда Трампа, состоявшемся в Букингемском дворце, присутствовали почти все члены королевской семьи. На светском мероприятии появилась также «заклятая подруга» Кейт Миддлтон Роуз Хэнбери, которой приписывали роман с принцем Уильямом.

Прием по случаю приезда президента США Дональда Трампа в Великобританию вызвал небывалый ажиотаж в Сети. Однако мало кто обратил внимание на то, что на банкете присутствовала Роуз Хэнбери — бывшая подруга Кейт Миддлтон. По слухам, герцогиня Сассекская отдалила ее от себя после возникновения слухов о связи Роуз с принцем Уильямом.

Интересно, что Хэнбери уже не в первый раз выбирает наряды, похожие на те, что любит герцогиня Кембриджская. Кроме того, нечто общее прослеживаются в выборе прически и украшений. На торжественном приеме Кейт предстала в белоснежном платье с изящным декольте, которое она украсила новоприобретенным Королевским Викторианским орденом и наградной лентой. Роуз также отдала предпочтение белому платью — правда, с более смелым декольте.

1 2 3 ... 10 Роуз Хэнбери когда-то была близкой подругой Кейт Миддлтон

Впрочем, несмотря на то, что Хэнбери сделала практически идентичную укладку, для полного сходства ей недоставало одной детали. Миддлтон предстала в тиаре «Узелки любви», которую когда-то носила принцесса Диана. О таком украшении тем, кто не является членом королевской семьи, увы, приходится только мечтать.